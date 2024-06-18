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Комитет СФ поддержал законопроект об ограничении плавающей ставки по кредитам

Ведомости

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в ходе заседания поддержал концепцию законопроекта, которым предусмотрен запрет применения переменной процентной ставки по договорам потребительского кредита (займа), в том числе обеспеченным ипотекой, заключенным на срок более 20 лет и менее чем один год. Об этом сообщает ТАСС.

«Установленный законопроектом запрет на предоставление кредитов с переменной процентной ставкой на срок менее года позволяет не усложнять условия кредитования в таких случаях, в том числе в силу дополнительных требований по информированию заемщиков. Для граждан с очень высокими доходами, которые хорошо понимают возможные риски, связанные с изменением ставок, кредиты с переменными ставками допустимы», – говорится в пояснительной записке к документу.

Соответствующий законопроект был инициирован председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенаторами Николаем Журавлевым и Мухарбием Ульбашевым. Он был принят в III чтении Госдумой 20 мая. Законопроект предполагает, что максимальное допустимое значение плавающей процентной ставки не может превышать установленную кредитным договором на дату его заключения ставку в процентах годовых, увеличенную на одну треть, но не более чем на четыре процентных пункта.

Согласно проекту, банк обязан уведомить заемщика об изменении значения переменной процентной ставки и довести до него обновленный график платежей по договору не позднее 15 дней до начала применения измененной ставки. Кроме того, проект определяет, что кредитная организация обязана уведомить заемщика – субъекта малого или среднего предпринимательства (МСП) о возможном изменении плавающей ставки не только в сторону уменьшения, но и в сторону увеличения.

Кредиты могут выдаваться с двумя видами ставок – фиксированными и плавающими. Фиксированные ставки не изменяются в течение действия договора о предоставлении займа. Значение плавающей ставки, в свою очередь, зависит от изменения ставки Центрального банка РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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