Комитет СФ поддержал законопроект об ограничении плавающей ставки по кредитам
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в ходе заседания поддержал концепцию законопроекта, которым предусмотрен запрет применения переменной процентной ставки по договорам потребительского кредита (займа), в том числе обеспеченным ипотекой, заключенным на срок более 20 лет и менее чем один год. Об этом сообщает ТАСС.
«Установленный законопроектом запрет на предоставление кредитов с переменной процентной ставкой на срок менее года позволяет не усложнять условия кредитования в таких случаях, в том числе в силу дополнительных требований по информированию заемщиков. Для граждан с очень высокими доходами, которые хорошо понимают возможные риски, связанные с изменением ставок, кредиты с переменными ставками допустимы», – говорится в пояснительной записке к документу.
Соответствующий законопроект был инициирован председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенаторами Николаем Журавлевым и Мухарбием Ульбашевым. Он был принят в III чтении Госдумой 20 мая. Законопроект предполагает, что максимальное допустимое значение плавающей процентной ставки не может превышать установленную кредитным договором на дату его заключения ставку в процентах годовых, увеличенную на одну треть, но не более чем на четыре процентных пункта.
Согласно проекту, банк обязан уведомить заемщика об изменении значения переменной процентной ставки и довести до него обновленный график платежей по договору не позднее 15 дней до начала применения измененной ставки. Кроме того, проект определяет, что кредитная организация обязана уведомить заемщика – субъекта малого или среднего предпринимательства (МСП) о возможном изменении плавающей ставки не только в сторону уменьшения, но и в сторону увеличения.
Кредиты могут выдаваться с двумя видами ставок – фиксированными и плавающими. Фиксированные ставки не изменяются в течение действия договора о предоставлении займа. Значение плавающей ставки, в свою очередь, зависит от изменения ставки Центрального банка РФ.