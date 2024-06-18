Комитет СФ поддержал законопроект об ограничении плавающей ставки по кредитам

«Установленный законопроектом запрет на предоставление кредитов с переменной процентной ставкой на срок менее года позволяет не усложнять условия кредитования в таких случаях, в том числе в силу дополнительных требований по информированию заемщиков. Для граждан с очень высокими доходами, которые хорошо понимают возможные риски, связанные с изменением ставок, кредиты с переменными ставками допустимы», – говорится в пояснительной записке к документу.