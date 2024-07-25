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Банки Центральной Азии в июле чаще отказывали в платежах бизнесу из РФ

Ведомости

Доля отказов в платежах российским предпринимателям через банки Центральной Азии выросла до 30% в июле, сообщает РБК со ссылкой на обзор, подготовленный транспортными компаниями ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade.

Уточняется, что с проблемой столкнулись в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане. Средний срок проведения платежей с этими странами вырос до двух недель, что примерно на 15% больше, чем было в июне.

Как пояснил агентству финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский, доля отказов растет из-за ужесточения комплаенса банков в этих государствах. Финансовые организации запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений – в том числе, данные о компании и ее учредителях, источниках происхождения средств и подробностях сделки, клиентах. Проблемы возникают при платежах национальными валютами, они усилились во II квартале 2024 г.

16 июля «Ведомости» сообщали, что отечественные предприниматели, ведущие бизнес с Китаем, столкнулись с проблемой: платежи через «ВТБ Шанхай», который считается флагманом на китайском платежном направлении, перестали доходить местным контрагентам. Платежи, отправленные в Китай через шанхайский филиал ВТБ, не доходят поставщикам примерно с 20 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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