Банки Центральной Азии в июле чаще отказывали в платежах бизнесу из РФ

Как пояснил агентству финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский, доля отказов растет из-за ужесточения комплаенса банков в этих государствах. Финансовые организации запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений – в том числе, данные о компании и ее учредителях, источниках происхождения средств и подробностях сделки, клиентах. Проблемы возникают при платежах национальными валютами, они усилились во II квартале 2024 г.