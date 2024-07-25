Банки Центральной Азии в июле чаще отказывали в платежах бизнесу из РФ
Уточняется, что с проблемой столкнулись в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане. Средний срок проведения платежей с этими странами вырос до двух недель, что примерно на 15% больше, чем было в июне.
Как пояснил агентству финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский, доля отказов растет из-за ужесточения комплаенса банков в этих государствах. Финансовые организации запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений – в том числе, данные о компании и ее учредителях, источниках происхождения средств и подробностях сделки, клиентах. Проблемы возникают при платежах национальными валютами, они усилились во II квартале 2024 г.
16 июля «Ведомости» сообщали, что отечественные предприниматели, ведущие бизнес с Китаем, столкнулись с проблемой: платежи через «ВТБ Шанхай», который считается флагманом на китайском платежном направлении, перестали доходить местным контрагентам. Платежи, отправленные в Китай через шанхайский филиал ВТБ, не доходят поставщикам примерно с 20 июня.