ЦБ задумался об исключении добросовестных лиц из черного списка фидов
Банк России намерен рассмотреть вопрос об исключении добросовестных лиц из черного списка фидов (базы данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиентов), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора кредитным организациям.
Отмечается, что ЦБ запросил от кредитных организаций данные о добросовестных юрлицах, предоставить их требовалось до 18 июля.
11 июля Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил Центробанку письмо с предложением откорректировать черный список фидов, так как в базе оказываются и добросовестные юрлица, например торгово-сервисные предприятия.
Как сообщали «Ведомости», в письме от НСФР говорится о том, что регулятор работает над улучшением качества сведений по операциям без согласия клиента, направляемых участниками информационного обмена в систему подразделения Банка России ФинЦЕРТ. В частности, Центробанк анализирует факты и причины попадания реквизитов легитимных компаний в базу недобросовестных организаций. Отмечалось, что в связи с этим банки считают важным формировать белые списки получателей переводов денежных средств – ритейлеров, участников рынка электронной коммерции, платформ и т. п.
Такая необходимость обусловлена и вступившими 25 июля в силу поправками в закон о национальной платежной системе: теперь банки должны еще до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных ЦБ.
Председатель НСФР Андрей Емелин отмечал, что Банк России не против модели белых списков и у него есть критерии отбора легитимных организаций. Он выражал надежду, что письмо от Национального совета должно ускорить эту работу.