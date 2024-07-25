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ЦБ задумался об исключении добросовестных лиц из черного списка фидов

Ведомости

Банк России намерен рассмотреть вопрос об исключении добросовестных лиц из черного списка фидов (базы данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиентов), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора кредитным организациям.

Отмечается, что ЦБ запросил от кредитных организаций данные о добросовестных юрлицах, предоставить их требовалось до 18 июля.

11 июля Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил Центробанку письмо с предложением откорректировать черный список фидов, так как в базе оказываются и добросовестные юрлица, например торгово-сервисные предприятия.

Как сообщали «Ведомости», в письме от НСФР говорится о том, что регулятор работает над улучшением качества сведений по операциям без согласия клиента, направляемых участниками информационного обмена в систему подразделения Банка России ФинЦЕРТ. В частности, Центробанк анализирует факты и причины попадания реквизитов легитимных компаний в базу недобросовестных организаций. Отмечалось, что в связи с этим банки считают важным формировать белые списки получателей переводов денежных средств – ритейлеров, участников рынка электронной коммерции, платформ и т. п.

Такая необходимость обусловлена и вступившими 25 июля в силу поправками в закон о национальной платежной системе: теперь банки должны еще до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных ЦБ.

Председатель НСФР Андрей Емелин отмечал, что Банк России не против модели белых списков и у него есть критерии отбора легитимных организаций. Он выражал надежду, что письмо от Национального совета должно ускорить эту работу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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