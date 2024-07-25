ЦБ задумался об исключении добросовестных лиц из черного списка фидов

Как сообщали «Ведомости», в письме от НСФР говорится о том, что регулятор работает над улучшением качества сведений по операциям без согласия клиента, направляемых участниками информационного обмена в систему подразделения Банка России ФинЦЕРТ. В частности, Центробанк анализирует факты и причины попадания реквизитов легитимных компаний в базу недобросовестных организаций. Отмечалось, что в связи с этим банки считают важным формировать белые списки получателей переводов денежных средств – ритейлеров, участников рынка электронной коммерции, платформ и т. п.