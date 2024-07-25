НАУФОР предложила обсудить отказ от центрального депозитария
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) считает необходимым обсудить вопрос децентрализации учетной инфраструктуры в связи с санкциями, наложенными на Национальный расчетный депозитарий (НРД). Об этом сообщается в комментарии ассоциации к докладу ЦБ «Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке».
Из-за наложенных на НРД санкций возможность инвестировать в ценные бумаги, учитываемые в центральном депозитарии, для инвесторов-нерезидентов исключена или ограничена. НАУФОР считает, что нужно обсудить меры, которые позволили бы привлечь дружественных нерезидентов к инвестированию на российском рынке ценных бумаг. Такие меры, в частности, могут быть связаны с отказом от института центрального депозитария и, соответственно, с децентрализацией учетной архитектуры. Децентрализация инфраструктуры также будет способствовать конкуренции между разными биржами, а также биржами и иными организаторами торговли.
Меры против НРД, как пояснили в Euroclear, подразумевают немедленное замораживание активов депозитария, а также «наложение вторичных санкций на всех лиц в соответствии с указом № 14024», который позволяет вводить вторичные санкции в отношении лиц, содействующих подсанкционным российским компаниям и физическим лицам. Великобритания 13 июня вслед за США включила в санкционные списки НРД, что также означает заморозку активов депозитария.