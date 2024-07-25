НАУФОР предложила обсудить отказ от центрального депозитария

Из-за наложенных на НРД санкций возможность инвестировать в ценные бумаги, учитываемые в центральном депозитарии, для инвесторов-нерезидентов исключена или ограничена. НАУФОР считает, что нужно обсудить меры, которые позволили бы привлечь дружественных нерезидентов к инвестированию на российском рынке ценных бумаг. Такие меры, в частности, могут быть связаны с отказом от института центрального депозитария и, соответственно, с децентрализацией учетной архитектуры. Децентрализация инфраструктуры также будет способствовать конкуренции между разными биржами, а также биржами и иными организаторами торговли.