ЦБ РФ не рассматривает вопрос децентрализации депозитарной системы
Банк России в настоящий момент не рассматривает вопрос децентрализации депозитарной системы. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка, пишет ТАСС.
«Мы не рассматриваем в настоящий момент вопрос децентрализации депозитарной системы», – заявили в пресс-службе.
25 июля Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в комментарии к докладу ЦБ «Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке» высказалась о необходимости обсудить вопрос децентрализации учетной инфраструктуры в связи с санкциями, наложенными на Национальный расчетный депозитарий (НРД).
Из-за санкций возможность инвестировать в ценные бумаги, учитываемые в центральном депозитарии, для инвесторов-нерезидентов исключена или ограничена. НАУФОР считает, что нужно обсудить меры, которые позволили бы привлечь дружественных нерезидентов к инвестированию на российском рынке ценных бумаг. Такие меры, в частности, могут быть связаны с отказом от института центрального депозитария и, соответственно, с децентрализацией учетной архитектуры. Децентрализация инфраструктуры также будет способствовать конкуренции между разными биржами, а также биржами и иными организаторами торгов.