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ЦБ РФ не рассматривает вопрос децентрализации депозитарной системы

Ведомости

Банк России в настоящий момент не рассматривает вопрос децентрализации депозитарной системы. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка, пишет ТАСС.

«Мы не рассматриваем в настоящий момент вопрос децентрализации депозитарной системы», – заявили в пресс-службе.

25 июля Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в комментарии к докладу ЦБ «Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке» высказалась о необходимости обсудить вопрос децентрализации учетной инфраструктуры в связи с санкциями, наложенными на Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Из-за санкций возможность инвестировать в ценные бумаги, учитываемые в центральном депозитарии, для инвесторов-нерезидентов исключена или ограничена. НАУФОР считает, что нужно обсудить меры, которые позволили бы привлечь дружественных нерезидентов к инвестированию на российском рынке ценных бумаг. Такие меры, в частности, могут быть связаны с отказом от института центрального депозитария и, соответственно, с децентрализацией учетной архитектуры. Децентрализация инфраструктуры также будет способствовать конкуренции между разными биржами, а также биржами и иными организаторами торгов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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