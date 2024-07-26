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ЕЦБ намерен лишить лицензии банк давнего финансового советника принца Эндрю

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится отозвать лицензию на работу люксембургского банка Banque Havilland, принадлежащего Дэвиду Роуленду, «давнему финансовому советнику» принца Эндрю, и его семье. Финансовая организация уже проинформирована о проекте решения регулятора, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в последние годы Banque Havilland «погряз в спорах и столкнулся с многочисленными проверками со стороны регулирующих органов». Уточняется, что проект решения ЕЦБ не является окончательным, его должен одобрить совет управляющих Европейского центрального банка. При этом FT отмечает, что такой процесс считается формальностью.

Когда решение будет принято, комиссия Люксембурга по надзору за финансовым сектором официально объявит об отзыве лицензии и банк лишится возможности работать в Европе.

Люксембургский банк – центральное подразделение Havilland. Как сообщает FT, будущее филиалов банка в Дубае, Швейцарии, Лихтенштейне и Монако, на которых не распространяется юрисдикция ЕЦБ, остается неясным. В связи с ожидаемым решением ЕЦБ регуляторы Швейцарии и Лихтенштейна ввели ограничение на привлечение новых клиентов.

По мнению представителей ЕЦБ, под руководством семьи Роуленд кредитная организация неоднократно допускала ошибки в соблюдении нормативных требований и борьбе с отмыванием денег.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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