ЕЦБ намерен лишить лицензии банк давнего финансового советника принца Эндрю

По данным издания, в последние годы Banque Havilland «погряз в спорах и столкнулся с многочисленными проверками со стороны регулирующих органов». Уточняется, что проект решения ЕЦБ не является окончательным, его должен одобрить совет управляющих Европейского центрального банка. При этом FT отмечает, что такой процесс считается формальностью.