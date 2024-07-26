ЕЦБ намерен лишить лицензии банк давнего финансового советника принца Эндрю
Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится отозвать лицензию на работу люксембургского банка Banque Havilland, принадлежащего Дэвиду Роуленду, «давнему финансовому советнику» принца Эндрю, и его семье. Финансовая организация уже проинформирована о проекте решения регулятора, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, в последние годы Banque Havilland «погряз в спорах и столкнулся с многочисленными проверками со стороны регулирующих органов». Уточняется, что проект решения ЕЦБ не является окончательным, его должен одобрить совет управляющих Европейского центрального банка. При этом FT отмечает, что такой процесс считается формальностью.
Когда решение будет принято, комиссия Люксембурга по надзору за финансовым сектором официально объявит об отзыве лицензии и банк лишится возможности работать в Европе.
Люксембургский банк – центральное подразделение Havilland. Как сообщает FT, будущее филиалов банка в Дубае, Швейцарии, Лихтенштейне и Монако, на которых не распространяется юрисдикция ЕЦБ, остается неясным. В связи с ожидаемым решением ЕЦБ регуляторы Швейцарии и Лихтенштейна ввели ограничение на привлечение новых клиентов.
По мнению представителей ЕЦБ, под руководством семьи Роуленд кредитная организация неоднократно допускала ошибки в соблюдении нормативных требований и борьбе с отмыванием денег.