ЕЦБ сохранил ключевые ставки на прежнем уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) решил оставить без изменений три ключевые процентные ставки. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по линии маржинального кредитования и по линии депозитов останутся неизменными на уровне 4,25%, 4,50% и 3,75% соответственно», – говорится в сообщении.
Отмечается также, что Совет управляющих «полон решимости» обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Для достижения этой цели планируется сохранять ставки «достаточно ограничительными» столько времени, сколько потребуется.
В конце мая эксперты ЕЦБ заявили, что финансовая система Европы остается под угрозой дестабилизации из-за множества внутренних противоречий и внешних рисков, несмотря на постепенное замедление роста цен. Среди рисков аналитики назвали значительную неуверенность на рынках в связи с рисками возобновления инфляции, возможную стагнацию в банковском секторе, а также возросшее финансовое давление на домохозяйства, компании и государства из-за увеличения суверенных долгов европейских стран и расходов на их обслуживание.