ЕЦБ сохранил ключевые ставки на прежнем уровне

В конце мая эксперты ЕЦБ заявили, что финансовая система Европы остается под угрозой дестабилизации из-за множества внутренних противоречий и внешних рисков, несмотря на постепенное замедление роста цен. Среди рисков аналитики назвали значительную неуверенность на рынках в связи с рисками возобновления инфляции, возможную стагнацию в банковском секторе, а также возросшее финансовое давление на домохозяйства, компании и государства из-за увеличения суверенных долгов европейских стран и расходов на их обслуживание.