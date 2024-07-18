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ЕЦБ сохранил ключевые ставки на прежнем уровне

Ведомости

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) решил оставить без изменений три ключевые процентные ставки. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по линии маржинального кредитования и по линии депозитов останутся неизменными на уровне 4,25%, 4,50% и 3,75% соответственно», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что Совет управляющих «полон решимости» обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Для достижения этой цели планируется сохранять ставки «достаточно ограничительными» столько времени, сколько потребуется.

6 июня ЕЦБ впервые с 2019 г. снизил ключевые процентные ставки на 25 б. п. 20 июня Международный валютный фонд (МВФ) сообщал, что ЕЦБ может снизить ставку до 2,5% к III кварталу 2025 г.

В конце мая эксперты ЕЦБ заявили, что финансовая система Европы остается под угрозой дестабилизации из-за множества внутренних противоречий и внешних рисков, несмотря на постепенное замедление роста цен. Среди рисков аналитики назвали значительную неуверенность на рынках в связи с рисками возобновления инфляции, возможную стагнацию в банковском секторе, а также возросшее финансовое давление на домохозяйства, компании и государства из-за увеличения суверенных долгов европейских стран и расходов на их обслуживание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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