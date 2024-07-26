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ЦБ повысил курс доллара и евро на 27 июля

Ведомости

Банк России повысил курс доллара на 27 июля на 0,18% до 85,5650 руб., а курс евро – на 0,10% до 93,2641. Курс юаня снижается на 0,10% до 11,7296 руб., следует из данных на сайте регулятора.

26 июля курс доллара составляет 85,4100 руб., курс евро – 93,1711, а курс юаня – 11,7408.

25 июля «Ведомости» писали, что отечественные банки стали повышать комиссии за операции с китайским юанем на фоне жесткого санкционного давления Запада. 22 июля Райффайзенбанк сообщил, что с 1 августа «Райффайзен инвестиции» увеличат комиссию за покупку юаней на брокерском счете в шесть раз – с 0,3 до 1,9%. Комиссия за продажу китайской валюты осталась прежней – 0,3%. 23 июля стало известно, что «БКС банк» увеличит комиссию за переводы в юанях через интернет-банк и отделения с 8 августа. Диапазон ставок, размер которых зависит от суммы перевода (минимум 500 юаней, максимум 2500 юаней), вырос с 0,5–1,5 до 0,7–2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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