ЦБ повысил курс доллара и евро на 27 июля

25 июля «Ведомости» писали, что отечественные банки стали повышать комиссии за операции с китайским юанем на фоне жесткого санкционного давления Запада. 22 июля Райффайзенбанк сообщил, что с 1 августа «Райффайзен инвестиции» увеличат комиссию за покупку юаней на брокерском счете в шесть раз – с 0,3 до 1,9%. Комиссия за продажу китайской валюты осталась прежней – 0,3%. 23 июля стало известно, что «БКС банк» увеличит комиссию за переводы в юанях через интернет-банк и отделения с 8 августа. Диапазон ставок, размер которых зависит от суммы перевода (минимум 500 юаней, максимум 2500 юаней), вырос с 0,5–1,5 до 0,7–2%.