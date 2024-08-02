Совет Федерации одобрил закон о легализации майнинга
Совет Федерации одобрил законы о регулировании майнинга и оборота криптовалюты и об экспериментальных внеешнеторговых расчетах в криптовалюте.
Согласно закону, майнинг смогут осуществлять юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в реестре. Физическим лицам майнинг будет разрешен без реестра, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством. Правительству также дается право установить запрет на осуществление майнинга в отдельных энергодефицитных субъектах.
Также вводится экспериментальный режим по использованию цифровой валюты во внешнеторговых расчетах. Режим будет осуществляться на основе программы, утвержденной Банком России. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 г.
7 июля президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости законодательного регулирования майнинга криптовалют. Президент отметил, что майнить цифровые валюты можно фактически в любой точке планеты, но это требует много электроэнергии. Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. По словам президента, это чревато для предприятий, систем ЖКХ, городов и поселков.
30 июля соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях.