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Совет Федерации одобрил закон о легализации майнинга

Ведомости

Совет Федерации одобрил законы о регулировании майнинга и оборота криптовалюты и об экспериментальных внеешнеторговых расчетах в криптовалюте.

Согласно закону, майнинг смогут осуществлять юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в реестре. Физическим лицам майнинг будет разрешен без реестра, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством. Правительству также дается право установить запрет на осуществление майнинга в отдельных энергодефицитных субъектах.

Также вводится экспериментальный режим по использованию цифровой валюты во внешнеторговых расчетах. Режим будет осуществляться на основе программы, утвержденной Банком России. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 г.

7 июля президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости законодательного регулирования майнинга криптовалют. Президент отметил, что майнить цифровые валюты можно фактически в любой точке планеты, но это требует много электроэнергии. Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. По словам президента, это чревато для предприятий, систем ЖКХ, городов и поселков.

30 июля соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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