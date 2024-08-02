Совет Федерации одобрил закон о легализации майнинга

7 июля президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости законодательного регулирования майнинга криптовалют. Президент отметил, что майнить цифровые валюты можно фактически в любой точке планеты, но это требует много электроэнергии. Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. По словам президента, это чревато для предприятий, систем ЖКХ, городов и поселков.