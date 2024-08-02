БКС приостанавливает сделки с армянским драмом с 5 августа
Брокер «БКС мир инвестиций» приостанавливает операции по покупке и продаже армянских драмов с 5 августа, сообщается на официальном сайте.
«В связи с усложнением расчетов между участниками биржевых торгов в армянских драмах (AMD) и увеличением времени при вводе/выводе валюты и расчетах сделок БКС временно приостанавливает подачу поручений на покупку и продажу армянских драмов с 5 августа 2024 г.», – говорится в сообщении.
Отмечается, что все ранее выставленные активные заявки будут аннулированы. Со 2 августа также начинают действовать ограничения на открытие новых позиций на покупку армянских драмов. Ограничения не касаются «БКС банка» – клиенты могут проводить обмен, внешние переводы, ввод и вывод армянских драмов.
В июле «БКС мир инвестиций» временно остановил проведение операций с турецкой лирой на биржевом рынке. Такое решение связано со сложностями в расчетах после введения санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ). Из-за санкций увеличилось время на проведение ввода и вывода валюты, а также расчетов в сделках с лирой.