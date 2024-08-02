БКС приостанавливает сделки с армянским драмом с 5 августа

В июле «БКС мир инвестиций» временно остановил проведение операций с турецкой лирой на биржевом рынке. Такое решение связано со сложностями в расчетах после введения санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ). Из-за санкций увеличилось время на проведение ввода и вывода валюты, а также расчетов в сделках с лирой.