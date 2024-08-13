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Россельхозбанк в первом полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 70%

Ведомости

Россельхозбанк увеличил чистую прибыль на 70% в первом полугодии 2024 г. по сравнению с прошлым годом, до 26,03 млрд руб. Это следует из обобщенной промежуточной отчетности в соответствии с МСФО.

В отчете также указано, что активы группы на конец июня составили 4,95 трлн руб. Они увеличились на 4,4% за шесть месяцев. Кредитный портфель до вычета резервов за первое полугодие составил 3,85 трлн руб., увеличившись на 3,6%. Депозиты и остатки средств на счетах клиентов также увеличились, составив 3,98 трлн (+9,1%).

Чистый процентный доход за первое полугодие составил 62,2 млрд руб., что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Чистая процентная маржа составила 2,6%. Размер собственного капитала группы по МСФО на конец июня – 306,7 млрд руб. (+2,9%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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