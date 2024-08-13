Россельхозбанк в первом полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 70%

В отчете также указано, что активы группы на конец июня составили 4,95 трлн руб. Они увеличились на 4,4% за шесть месяцев. Кредитный портфель до вычета резервов за первое полугодие составил 3,85 трлн руб., увеличившись на 3,6%. Депозиты и остатки средств на счетах клиентов также увеличились, составив 3,98 трлн (+9,1%).