Россельхозбанк в первом полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 70%
Россельхозбанк увеличил чистую прибыль на 70% в первом полугодии 2024 г. по сравнению с прошлым годом, до 26,03 млрд руб. Это следует из обобщенной промежуточной отчетности в соответствии с МСФО.
В отчете также указано, что активы группы на конец июня составили 4,95 трлн руб. Они увеличились на 4,4% за шесть месяцев. Кредитный портфель до вычета резервов за первое полугодие составил 3,85 трлн руб., увеличившись на 3,6%. Депозиты и остатки средств на счетах клиентов также увеличились, составив 3,98 трлн (+9,1%).
Чистый процентный доход за первое полугодие составил 62,2 млрд руб., что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Чистая процентная маржа составила 2,6%. Размер собственного капитала группы по МСФО на конец июня – 306,7 млрд руб. (+2,9%).