За семь месяцев российские банки закрыли почти 600 отделений
За первые семь месяцев 2024 г. российские банки закрыли около 600 отделений в рамках оптимизации офисных сетей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ.
Как утверждает издание, в июле 2024 г. у Сбербанка произошло самое крупное сокращение филиальной сети за два года, было закрыто 62 допофиса, а в текущем году «Сбер» закрыл почти 200 отделений, что составляет треть от общего снижения числа офисов банков в РФ. По информации газеты, с июля 2022 г. Сбербанк закрыл 1572 допофиса, в то время как общее количество отделений по банковской системе сократилось на 1219.
В ноябре 2023 г. был отмечен рекордный рост числа допофисов, более чем на 300 единиц. При этом рост произошел не за счет новых территорий, где, по информации издания, появилось всего 16 новых отделений. Наибольшее увеличение филиальной сети произошло в Сибирском федеральном округе (на 82 единицы), Приволжском (55) и Дальневосточном (49) федеральных округах. Однако, как рассказали в Альфа-банке «Коммерсанту», с 2022 г. общая сеть банка увеличилась более чем на 400 отделений. По словам руководителя департамента управления сетью Альфа-банка Елены Тятенковой, населенные пункты с численностью менее 100 000 человек стали одним из фокусных направлений, а в 2024 г. банк планирует открыть новые офисы более чем в 150 городах.
10 апреля 2024 г. «Ведомости» писали о наращивании количества физических отделений банками. Про разворот тренда в рознице в целях увеличения клиентской базы рассказали представители Газпромбанка (ГПБ) и Альфа-банка в ходе конференции РБК. О расширении сети также объявили в ВТБ, Промсвязьбанке (ПСБ), «Уралсибе», банке «Дом.РФ» и «Абсолют банке».