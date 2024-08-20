За семь месяцев российские банки закрыли почти 600 отделений

В ноябре 2023 г. был отмечен рекордный рост числа допофисов, более чем на 300 единиц. При этом рост произошел не за счет новых территорий, где, по информации издания, появилось всего 16 новых отделений. Наибольшее увеличение филиальной сети произошло в Сибирском федеральном округе (на 82 единицы), Приволжском (55) и Дальневосточном (49) федеральных округах. Однако, как рассказали в Альфа-банке «Коммерсанту», с 2022 г. общая сеть банка увеличилась более чем на 400 отделений. По словам руководителя департамента управления сетью Альфа-банка Елены Тятенковой, населенные пункты с численностью менее 100 000 человек стали одним из фокусных направлений, а в 2024 г. банк планирует открыть новые офисы более чем в 150 городах.