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«Гео-Система» подала в суд заявление о банкротстве Euroclear Bank

Ведомости

Московская компания АО «Гео-Система» подала в арбитраж заявление о банкротстве европейского депозитария Euroclear Bank. Это следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Сумма задолженности банка не указывается. Заявление, поданное 19 августа, пока не было принято к рассмотрению судом.

2 августа Арбитражный суд Москвы по иску госкомпании «Зарубежнефть» взыскал около $58,1 млн (примерно 5 млрд руб.) с депозитария Euroclear. К участию в деле в качестве третьего лица был привлечен ПАО «Росбанк».

В июле Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск ВТБ к Euroclear Bank. Второй крупнейший отечественный банк требовал взыскать с бельгийского депозитария убытки в размере заблокированных Euroclear в одностороннем порядке средств – $36,6 млн, 1,6 млн евро, 10 000 австралийских долларов, 5000 швейцарских франков, 5000 фунтов стерлингов и 1000 юаней, или почти 3,4 млрд в рублях.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) в середине июля сообщил, что Euroclear уведомил о том, что теперь для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется разрешение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Это касается и тех случаев, когда у инвестора уже есть разрешение казначейства Бельгии на распоряжение этими активами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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