«Гео-Система» подала в суд заявление о банкротстве Euroclear Bank
Московская компания АО «Гео-Система» подала в арбитраж заявление о банкротстве европейского депозитария Euroclear Bank. Это следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Сумма задолженности банка не указывается. Заявление, поданное 19 августа, пока не было принято к рассмотрению судом.
2 августа Арбитражный суд Москвы по иску госкомпании «Зарубежнефть» взыскал около $58,1 млн (примерно 5 млрд руб.) с депозитария Euroclear. К участию в деле в качестве третьего лица был привлечен ПАО «Росбанк».
В июле Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск ВТБ к Euroclear Bank. Второй крупнейший отечественный банк требовал взыскать с бельгийского депозитария убытки в размере заблокированных Euroclear в одностороннем порядке средств – $36,6 млн, 1,6 млн евро, 10 000 австралийских долларов, 5000 швейцарских франков, 5000 фунтов стерлингов и 1000 юаней, или почти 3,4 млрд в рублях.
Национальный расчетный депозитарий (НРД) в середине июля сообщил, что Euroclear уведомил о том, что теперь для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется разрешение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Это касается и тех случаев, когда у инвестора уже есть разрешение казначейства Бельгии на распоряжение этими активами.