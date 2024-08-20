«Гео-Система» подала в суд заявление о банкротстве Euroclear Bank

Национальный расчетный депозитарий (НРД) в середине июля сообщил, что Euroclear уведомил о том, что теперь для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется разрешение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Это касается и тех случаев, когда у инвестора уже есть разрешение казначейства Бельгии на распоряжение этими активами.