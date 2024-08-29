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«Известия» узнали об отказе банков в кредитных каникулах в 90% случаев

Ведомости

За первые шесть месяцев 2024 г. российские банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Россияне получили отказы по 163 000 обращениям из 181 000. В основном отказы были связаны с тем, что размер ссуды превышал установленный в законе максимум. Как уточнили в пресс-службе ЦБ, по этой причине в I квартале было отклонено 89% заявок на кредитные каникулы, а во II квартале – 88%. Также банки отказывали, если жизненная ситуация заемщика не признавалась трудной по закону.

На конец июня 2023 г. доля одобренных заявок по кредитным каникулам достигала 34%. Падение показателя до 10% в первом полугодии 2024 г. связано с тем, что механизм пока недостаточно отлажен, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Кроме того, максимальные пороги по кредитам выглядят заниженными и не учитывают инфляцию.

Из данных ЦБ следует, что клиенты стали чаще обращаться за кредитными каникулами. 105 000 из 181 000 заявок приходится на II квартал. В регуляторе пояснили, что на фоне роста кредитного портфеля повышается и спрос на реструктуризацию ссуд. 

В июле 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении постоянного права для россиян на получение кредитных каникул. В силу закон вступил с 1 января 2024 г. 

Заемщик имеет право потребовать у кредитора предоставления льготного периода на срок до шести месяцев. При этом размер кредита не должен превышать установленный правительством максимум: для кредитных карт – не более 150 000 руб., для автокредитов – до 1,6 млн руб., для прочих потребительских займов – 450 000 руб. Получить отсрочку можно в случае сокращения дохода более чем на 30% или наступления чрезвычайной ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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