«Известия» узнали об отказе банков в кредитных каникулах в 90% случаев

Россияне получили отказы по 163 000 обращениям из 181 000. В основном отказы были связаны с тем, что размер ссуды превышал установленный в законе максимум. Как уточнили в пресс-службе ЦБ, по этой причине в I квартале было отклонено 89% заявок на кредитные каникулы, а во II квартале – 88%. Также банки отказывали, если жизненная ситуация заемщика не признавалась трудной по закону.