«Известия» узнали об отказе банков в кредитных каникулах в 90% случаев
За первые шесть месяцев 2024 г. российские банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Банка России.
Россияне получили отказы по 163 000 обращениям из 181 000. В основном отказы были связаны с тем, что размер ссуды превышал установленный в законе максимум. Как уточнили в пресс-службе ЦБ, по этой причине в I квартале было отклонено 89% заявок на кредитные каникулы, а во II квартале – 88%. Также банки отказывали, если жизненная ситуация заемщика не признавалась трудной по закону.
На конец июня 2023 г. доля одобренных заявок по кредитным каникулам достигала 34%. Падение показателя до 10% в первом полугодии 2024 г. связано с тем, что механизм пока недостаточно отлажен, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Кроме того, максимальные пороги по кредитам выглядят заниженными и не учитывают инфляцию.
Из данных ЦБ следует, что клиенты стали чаще обращаться за кредитными каникулами. 105 000 из 181 000 заявок приходится на II квартал. В регуляторе пояснили, что на фоне роста кредитного портфеля повышается и спрос на реструктуризацию ссуд.
В июле 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении постоянного права для россиян на получение кредитных каникул. В силу закон вступил с 1 января 2024 г.
Заемщик имеет право потребовать у кредитора предоставления льготного периода на срок до шести месяцев. При этом размер кредита не должен превышать установленный правительством максимум: для кредитных карт – не более 150 000 руб., для автокредитов – до 1,6 млн руб., для прочих потребительских займов – 450 000 руб. Получить отсрочку можно в случае сокращения дохода более чем на 30% или наступления чрезвычайной ситуации.