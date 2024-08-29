Банки предложили ЦБ и кабмину изменить условия по льготной ипотеке
Ассоциация банков России направила Центробанку и правительству РФ предложения о корректировке условий льготных ипотечных программ. Речь идет о механизме предоставления субсидий кредитным организациям, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.
Сейчас одно из условий для получения банком возмещения недополученных доходов по кредиту – подтверждение полной уплаты цены по ипотечному договору на дату размещения денег на счете эскроу. Но эта зависимость влечет для банков прямые убытки на непрогнозируемый период после фактической даты платежа по кредитному договору с заемщиком, утверждают в ассоциации.
Кроме того, Социальный фонд России в среднем два-три месяца рассматривает заявление на использование материнского капитала для ипотеки и весь этот срок банки не будут получать субсидию по договорам, говорится в обращении.
В связи с этим Ассоциация банков России предлагает подтверждать полную оплату цены по договору ипотеки через контроль даты перевода денежных средств на счет эскроу, а также не распространять требования о полной оплате на договоры, предусматривающие внесение части средств работодателем либо использование материнского капитала, жилищных сертификатов.
С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г., изменив ряд условий по программе. Кроме того, в России есть еще ряд программ с господдержкой: дальневосточная и арктическая ипотека (действует до конца 2030 г. со ставкой до 2%), IT-ипотека (до конца 2024 г. со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др.