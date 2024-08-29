Банки предложили ЦБ и кабмину изменить условия по льготной ипотеке

С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г., изменив ряд условий по программе. Кроме того, в России есть еще ряд программ с господдержкой: дальневосточная и арктическая ипотека (действует до конца 2030 г. со ставкой до 2%), IT-ипотека (до конца 2024 г. со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др.