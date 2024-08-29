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Банки предложили ЦБ и кабмину изменить условия по льготной ипотеке

Ведомости

Ассоциация банков России направила Центробанку и правительству РФ предложения о корректировке условий льготных ипотечных программ. Речь идет о механизме предоставления субсидий кредитным организациям, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Сейчас одно из условий для получения банком возмещения недополученных доходов по кредиту – подтверждение полной уплаты цены по ипотечному договору на дату размещения денег на счете эскроу. Но эта зависимость влечет для банков прямые убытки на непрогнозируемый период после фактической даты платежа по кредитному договору с заемщиком, утверждают в ассоциации.

Кроме того, Социальный фонд России в среднем два-три месяца рассматривает заявление на использование материнского капитала для ипотеки и весь этот срок банки не будут получать субсидию по договорам, говорится в обращении.

В связи с этим Ассоциация банков России предлагает подтверждать полную оплату цены по договору ипотеки через контроль даты перевода денежных средств на счет эскроу, а также не распространять требования о полной оплате на договоры, предусматривающие внесение части средств работодателем либо использование материнского капитала, жилищных сертификатов.

С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г., изменив ряд условий по программе. Кроме того, в России есть еще ряд программ с господдержкой: дальневосточная и арктическая ипотека (действует до конца 2030 г. со ставкой до 2%), IT-ипотека (до конца 2024 г. со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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