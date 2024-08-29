Банк России разработал дополнительные требования к рейтинговым агентствам

Сейчас требования к раскрытию кредитных рейтингов и прогнозов по ним предусмотрены федеральным законом о деятельности КРА. Центробанк же предлагает установить дополнительные. В частности, агентства должны раскрывать информацию ‎на официальном сайте на русском языке. В случае обнаружения в рейтинге или прогнозе недостоверных сведений КРА будет обязано не позднее одного рабочего дня сообщить об этом на своем сайте.