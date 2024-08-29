Банк России разработал дополнительные требования к рейтинговым агентствам

Банк России разработал дополнительные требования к рейтинговым агентствамДокумент может вступить в силу с октября 2025 года
Банк России разработал дополнительные требования к раскрытию кредитными рейтинговыми агентствами (КРА) кредитных рейтингов и прогнозов по ним. Проект указания опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Документ может вступить в силу с октября 2025 г.
Сейчас требования к раскрытию кредитных рейтингов и прогнозов по ним предусмотрены федеральным законом о деятельности КРА. Центробанк же предлагает установить дополнительные. В частности, агентства должны раскрывать информацию на официальном сайте на русском языке. В случае обнаружения в рейтинге или прогнозе недостоверных сведений КРА будет обязано не позднее одного рабочего дня сообщить об этом на своем сайте.
Кроме того, информация агентства должна содержать описание влияния на кредитный рейтинг и прогноз по нему факторов, повышающих и понижающих кредитный рейтинг рейтингуемого лица. Также должна быть указана оценка самостоятельной кредитоспособности рейтингуемого лица. В случае отзыва кредитного рейтинга или прогноза по нему КРА обязана будет представить основания этого решения.
О том, что Банк России готовит нормативные акты с новыми требованиями к методологии кредитных рейтинговых агентств, а также к раскрытию ими информации, «Ведомости» со ссылкой на представителя регулятора писали в сентябре 2023 г. Ожидается, что изменения позволят сделать работу агентств прозрачнее, а их услуги – качественнее.