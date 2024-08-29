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Банк России разработал дополнительные требования к рейтинговым агентствам

Документ может вступить в силу с октября 2025 года
Ведомости

Банк России разработал дополнительные требования к раскрытию кредитными рейтинговыми агентствами (КРА) кредитных рейтингов и прогнозов по ним. Проект указания опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Документ может вступить в силу с октября 2025 г.

Сейчас требования к раскрытию кредитных рейтингов и прогнозов по ним предусмотрены федеральным законом о деятельности КРА. Центробанк же предлагает установить дополнительные. В частности, агентства должны раскрывать информацию ‎на официальном сайте на русском языке. В случае обнаружения в рейтинге или прогнозе недостоверных сведений КРА будет обязано не позднее одного рабочего дня сообщить об этом на своем сайте.

Кроме того, информация агентства должна содержать описание влияния на кредитный рейтинг и прогноз по нему факторов, повышающих и понижающих кредитный рейтинг рейтингуемого лица. Также должна быть указана оценка самостоятельной кредитоспособности рейтингуемого лица. В случае отзыва кредитного рейтинга или прогноза по нему КРА обязана будет представить основания этого решения.

О том, что Банк России готовит нормативные акты с новыми требованиями к методологии кредитных рейтинговых агентств, а также к раскрытию ими информации, «Ведомости» со ссылкой на представителя регулятора писали в сентябре 2023 г. Ожидается, что изменения позволят сделать работу агентств прозрачнее, а их услуги – качественнее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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