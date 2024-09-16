Арбитражный суд отказался снять арест с акций Райффайзенбанка
Арбитражный суд Калининградской области отказал Райффайзенбанку в снятии ареста с его акций, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
В документе от 13 сентября сказано, что соответствующее решение было принято в закрытом судебном заседании. Его подробности неизвестны. 5 сентября суд наложил арест на пакет акций Райффайзенбанка в качестве обеспечительных мер по иску МКАО «Распериа трейдинг лимитед».
В банке пояснили, что решение связано с судебным разбирательством, инициированным Rasperia Trading Limited в России против Strabag SE, ее основных австрийских акционеров и АО «Райффайзенбанк». Райффайзенбанк упоминается в иске как имеющий отношение к другим ответчикам, хотя и не обвиняется в каких-либо правонарушениях, подчеркнули в банке. Теперь RBI не может передать свои акции в АО «Райффайзенбанк», что усложняет процесс продажи контрольного пакета «и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам».
«Распериа трейдинг лимитед» подала в Арбитражный суд иск против 10 компаний, в том числе Райффайзенбанка, 19 августа. В качестве третьего лица привлечен Банк России. «Распериа» сообщала, что с 2022 г. ее не допускают к собраниям акционеров Strabag и размыли ее долю в компании. «Распериа» оценивает нанесенный ущерб почти в 2 млрд евро, что составляет стоимость принадлежащего ей пакета акций в Strabag плюс невыплаченные дивиденды.
До 2019 г. контролирующим акционером «Расперии» был бизнесмен Олег Дерипаска, который затем утратил этот контроль, продав большую часть акций другим инвесторам. В марте 2024 г. Дерипаска полностью вышел из состава акционеров «Расперии».