ВТБ повысил первый взнос по семейной ипотеке до 50,1%Решение принято в связи с сокращением лимитов на рынке
Первый взнос по семейной ипотеке в ВТБ вырос до 50,1% на фоне сокращения лимитов на рынке. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель банка.
«ВТБ продолжает принимать заявки и проводить сделки по “семейной” ипотеке. Ее условия для наших зарплатных клиентов и тех, кто комбинирует эту госпрограмму с рыночными продуктами, остаются без изменений. При этом с учетом сокращения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости недвижимости», – отметил он.
Новые условия не распространяются на заявки, оформленные до 20 сентября. Сделки по старым условиям можно будет провести до 27 сентября.
С 18 сентября Сбербанк приостановил запись на сделки по льготной программе «Семейная ипотека» из-за израсходования лимита денежных средств, выделенных правительством. Запись возобновится после выделения дополнительного лимита, уточнили в банке. По последним данным, после перезапуска программы на новых условиях было выдано 43 300 кредитов на общую сумму 237,1 млрд руб.
Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить ее еще на шесть лет. В июле Минфин сообщил о продлении программы до 2030 г. и изменении ее условий.
Теперь на ставку не выше 6% могут претендовать семьи, где есть минимум один ребенок в возрасте до шести лет. Исключения сделаны для семей, покупающих жилье в кредит в регионах с низким объемом строительства или с индивидуальными программами развития строительства (всего 35 субъектов), в городах с населением до 50 000 человек и для россиян с детьми-инвалидами.