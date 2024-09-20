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ВТБ повысил первый взнос по семейной ипотеке до 50,1%

Решение принято в связи с сокращением лимитов на рынке
Ведомости

Первый взнос по семейной ипотеке в ВТБ вырос до 50,1% на фоне сокращения лимитов на рынке. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель банка.

«ВТБ продолжает принимать заявки и проводить сделки по “семейной” ипотеке. Ее условия для наших зарплатных клиентов и тех, кто комбинирует эту госпрограмму с рыночными продуктами, остаются без изменений. При этом с учетом сокращения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости недвижимости», – отметил он.

Новые условия не распространяются на заявки, оформленные до 20 сентября. Сделки по старым условиям можно будет провести до 27 сентября.

С 18 сентября Сбербанк приостановил запись на сделки по льготной программе «Семейная ипотека» из-за израсходования лимита денежных средств, выделенных правительством. Запись возобновится после выделения дополнительного лимита, уточнили в банке. По последним данным, после перезапуска программы на новых условиях было выдано 43 300 кредитов на общую сумму 237,1 млрд руб.

Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить ее еще на шесть лет. В июле Минфин сообщил о продлении программы до 2030 г. и изменении ее условий.

Теперь на ставку не выше 6% могут претендовать семьи, где есть минимум один ребенок в возрасте до шести лет. Исключения сделаны для семей, покупающих жилье в кредит в регионах с низким объемом строительства или с индивидуальными программами развития строительства (всего 35 субъектов), в городах с населением до 50 000 человек и для россиян с детьми-инвалидами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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