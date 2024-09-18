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«Сбер» приостановил запись на покупку жилья по программе «Семейная ипотека»

Ведомости

Сбербанк приостановил запись на сделки по льготной программе «Семейная ипотека» с 18 сентября, сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.

Приостановку объяснили тем, что лимит денежных средств, выделенных правительством, закончился. Клиентам, которые уже записались на сделку по программе, ипотечные кредиты будут выдаваться штатно.

«Сбер» продолжает принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на «Домклик», уточнили в банке. Запись на сделки возобновится после выделения дополнительного лимита. По последним данным, после перезапуска программы на новых условиях по ней выдали 43 300 кредитов на общую сумму 237,1 млрд руб.

Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить ее еще на шесть лет. В июле Минфин сообщил о перезапуске программы.

По новым правилам на ставку не выше 6% могут претендовать семьи, где есть минимум один ребенок в возрасте до шести лет. Исключения сделаны для семей, покупающих жилье в кредит в регионах с низким объемом строительства или с индивидуальными программами развития строительства (всего 35 субъектов), в городах с населением до 50 000 человек и для россиян с детьми-инвалидами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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