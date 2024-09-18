«Сбер» приостановил запись на покупку жилья по программе «Семейная ипотека»

По новым правилам на ставку не выше 6% могут претендовать семьи, где есть минимум один ребенок в возрасте до шести лет. Исключения сделаны для семей, покупающих жилье в кредит в регионах с низким объемом строительства или с индивидуальными программами развития строительства (всего 35 субъектов), в городах с населением до 50 000 человек и для россиян с детьми-инвалидами.