«Сбер» приостановил запись на покупку жилья по программе «Семейная ипотека»
Сбербанк приостановил запись на сделки по льготной программе «Семейная ипотека» с 18 сентября, сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.
Приостановку объяснили тем, что лимит денежных средств, выделенных правительством, закончился. Клиентам, которые уже записались на сделку по программе, ипотечные кредиты будут выдаваться штатно.
«Сбер» продолжает принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на «Домклик», уточнили в банке. Запись на сделки возобновится после выделения дополнительного лимита. По последним данным, после перезапуска программы на новых условиях по ней выдали 43 300 кредитов на общую сумму 237,1 млрд руб.
Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить ее еще на шесть лет. В июле Минфин сообщил о перезапуске программы.
По новым правилам на ставку не выше 6% могут претендовать семьи, где есть минимум один ребенок в возрасте до шести лет. Исключения сделаны для семей, покупающих жилье в кредит в регионах с низким объемом строительства или с индивидуальными программами развития строительства (всего 35 субъектов), в городах с населением до 50 000 человек и для россиян с детьми-инвалидами.