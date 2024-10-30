Индекс кредитной сознательности заемщиков в России упал до минимума с 2020 года
Индекс кредитной сознательности снижается с конца прошлого года. За это время он упал на 0,27 пункта. Это самое длительное зафиксированное падение за все время замеров, с 2011 г. За июль – сентябрь 2024 г. индекс снизился на 0,06 пункта.
Гендиректор бюро Олег Лагуткин пояснил изданию, что индекс снижается за счет увеличения просрочек и ухудшения возврата клиентов в графики платежей. По его оценкам, в августе в просрочку попали около 6,2 млн договоров на необеспеченные кредиты, в то время как в конце 2024 г. их было 5,4 млн.
«В период высоких ставок наиболее качественные заемщики предпочитают выжидать, временно обращаясь к сберегательной модели поведения. Соответственно, на кредитном рынке остаются, как правило, клиенты не очень высокого кредитного качества», – отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.
По итогам августа объем просроченной задолженности по кредитам физлицам составил 1,6 трлн руб., доля плохих долгов в общем розничном портфеле - 4,1%, следует из статистики Банка России. Доля просрочки в объеме необеспеченных ссуд составила 7,6%.
25 октября Центробанк на заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых, сохранив при этом жесткий сигнал: регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор выбирал между тремя вариантами повышения ключевой ставки – помимо итогового решения, рассматривался вариант повышения ставки до 20% и выше 21%.