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Индекс кредитной сознательности заемщиков в России упал до минимума с 2020 года

Ведомости

По итогам III квартала этого года индекс кредитной сознательности российских заемщиков снизился до 1,51 пункта. Это минимальное значение с середины 2020 г., тогда показатель упал до 1,35 п. во II квартале. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Индекс кредитной сознательности снижается с конца прошлого года. За это время он упал на 0,27 пункта. Это самое длительное зафиксированное падение за все время замеров, с 2011 г. За июль – сентябрь 2024 г. индекс снизился на 0,06 пункта.

Гендиректор бюро Олег Лагуткин пояснил изданию, что индекс снижается за счет увеличения просрочек и ухудшения возврата клиентов в графики платежей. По его оценкам, в августе в просрочку попали около 6,2 млн договоров на необеспеченные кредиты, в то время как в конце 2024 г. их было 5,4 млн.

«В период высоких ставок наиболее качественные заемщики предпочитают выжидать, временно обращаясь к сберегательной модели поведения. Соответственно, на кредитном рынке остаются, как правило, клиенты не очень высокого кредитного качества», – отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

По итогам августа объем просроченной задолженности по кредитам физлицам составил 1,6 трлн руб., доля плохих долгов в общем розничном портфеле - 4,1%, следует из статистики Банка России. Доля просрочки в объеме необеспеченных ссуд составила 7,6%.

25 октября Центробанк на заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых, сохранив при этом жесткий сигнал: регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор выбирал между тремя вариантами повышения ключевой ставки – помимо итогового решения, рассматривался вариант повышения ставки до 20% и выше 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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