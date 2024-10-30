Индекс кредитной сознательности заемщиков в России упал до минимума с 2020 года

Гендиректор бюро Олег Лагуткин пояснил изданию, что индекс снижается за счет увеличения просрочек и ухудшения возврата клиентов в графики платежей. По его оценкам, в августе в просрочку попали около 6,2 млн договоров на необеспеченные кредиты, в то время как в конце 2024 г. их было 5,4 млн.