Суд снова отказал инвесторам в иске к ЦБ из-за остановки торгов на «Мосбирже»

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций, отказавших частным инвесторам в иске к Банку России о признании недействительными предписаний на остановку торгов на «Мосбирже» в 07:52 24 февраля 2022 г. и на возобновление торгов в 09:50, а также о признании незаконным бездействия ЦБ, следует из картотеки суда, передает Интерфакс.