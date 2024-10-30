Суд снова отказал инвесторам в иске к ЦБ из-за остановки торгов на «Мосбирже»
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций, отказавших частным инвесторам в иске к Банку России о признании недействительными предписаний на остановку торгов на «Мосбирже» в 07:52 24 февраля 2022 г. и на возобновление торгов в 09:50, а также о признании незаконным бездействия ЦБ, следует из картотеки суда, передает Интерфакс.
Инвесторы в октябре прошлого года обратились в суд с иском о признании недействительными предписаний на остановку торгов на «Московской бирже» утром 24 февраля 2022 г., а также о признании незаконным бездействия регулятора. Третьими лицами стали «Национальный клиринговый центр» (НКЦ) и «Московская биржа».
Позднее истцы приняли решение передать жалобу на рассмотрение в суд общей юрисдикции. Арбитражный суд частично удовлетворил это ходатайство, включив требование о признании незаконным бездействия ЦБ в отдельное дело для дальнейшей его отправки в суд общей юрисдикции.
23 сентября «Ведомости» писали о категорическом отказе Банка России допускать российские управляющие компании к выходу на иностранные рынки. Регулятор опасается рисков блокировки активов даже в нейтральных юрисдикциях, поэтому поставил УК фактически заградительное условие для работы за рубежом, а именно: полностью закрыть собственным капиталом риски блокировки активов их клиентов.