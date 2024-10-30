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Суд снова отказал инвесторам в иске к ЦБ из-за остановки торгов на «Мосбирже»

Ведомости

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций, отказавших частным инвесторам в иске к Банку России о признании недействительными предписаний на остановку торгов на «Мосбирже» в 07:52 24 февраля 2022 г. и на возобновление торгов в 09:50, а также о признании незаконным бездействия ЦБ, следует из картотеки суда, передает Интерфакс.

Инвесторы в октябре прошлого года обратились в суд с иском о признании недействительными предписаний на остановку торгов на «Московской бирже» утром 24 февраля 2022 г., а также о признании незаконным бездействия регулятора. Третьими лицами стали «Национальный клиринговый центр» (НКЦ) и «Московская биржа».

Позднее истцы приняли решение передать жалобу на рассмотрение в суд общей юрисдикции. Арбитражный суд частично удовлетворил это ходатайство, включив требование о признании незаконным бездействия ЦБ в отдельное дело для дальнейшей его отправки в суд общей юрисдикции.

23 сентября «Ведомости» писали о категорическом отказе Банка России допускать российские управляющие компании к выходу на иностранные рынки. Регулятор опасается рисков блокировки активов даже в нейтральных юрисдикциях, поэтому поставил УК фактически заградительное условие для работы за рубежом, а именно: полностью закрыть собственным капиталом риски блокировки активов их клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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