Чистая прибыль Commerzbank за III квартал превысила прогнозы аналитиков

23 сентября UniCredit увеличил свою долю в Commerzbank AG до 21% после того, как правительство Германии заявило, что выступает против поглощения кредитора. UniCredit подключил дополнительные финансовые инструменты по привлечению 11,5%. Само слияние будет доступно после одобрения со стороны европейского регулятора (ЕЦБ). 12 сентября генеральный директор Uniсredit Андреа Орсель допустил полное поглощение Commerzbank AG после объявления о приобретении акций. Он уточнил, что банк сохраняет гибкость в отношении того, что будет дальше. Согласно подсчетам Bloomberg, слияние может обеспечить Uniсredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Тем самым банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией ЕС.