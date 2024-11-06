Чистая прибыль Commerzbank за III квартал превысила прогнозы аналитиков
Немецкий кредитор Commerzbank сообщил, что за III квартал 2024 г. чистая прибыль составила 642 млн евро против 684 млн годом ранее. Аналитики ожидали, что прибыль в среднем составит 529 млн евро, пишет Reuters со ссылкой на ранние консенсус-прогнозы.
Несмотря на снижение прибыли кредитор заявил об улучшении прогноза на конец года, отметило агентство. Отчет о финансовых результатах был представлен впервые после сообщения итальянского кредитора UniCredit о намерении приобрести Commerzbank и начать процесс слияния. Commerzbank является вторым по величине банком Германии и стремится отстоять независимость, сообщает агентство.
23 сентября UniCredit увеличил свою долю в Commerzbank AG до 21% после того, как правительство Германии заявило, что выступает против поглощения кредитора. UniCredit подключил дополнительные финансовые инструменты по привлечению 11,5%. Само слияние будет доступно после одобрения со стороны европейского регулятора (ЕЦБ). 12 сентября генеральный директор Uniсredit Андреа Орсель допустил полное поглощение Commerzbank AG после объявления о приобретении акций. Он уточнил, что банк сохраняет гибкость в отношении того, что будет дальше. Согласно подсчетам Bloomberg, слияние может обеспечить Uniсredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Тем самым банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией ЕС.
25 сентября наблюдательный совет Commerzbank назначил новым генеральным директором Беттину Орлопп для борьбы с поглощением банка со стороны Unicredit. Назначение произошло на фоне отказа экс-директора Мартина Кнофа от переназначения, отмечал Bloomberg. Орлопп начала работать в Commerzbank в 2014 г. в должности руководителя группы развития и стратегии. В 2017 г. она вошла в совет директоров банка, изначально отвечая за юридические вопросы.