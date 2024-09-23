Bloomberg: UniCredit увеличил долю в Commerzbank на фоне противодействия властей

По информации агентства, UniCredit подключил дополнительные финансовые инструменты по привлечению 11,5%. Само слияние будет доступно после одобрения со стороны европейского регулятора (ЕЦБ). 23 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что руководство Commerzbank предупредило правительство Германии, что потенциальное слияние с Unicredit представляет угрозу для немецких кредитных предприятий. Новость о потенциальном поглощении также негативно восприняли немецкие профсоюзы, которые указывали на нарушение немецких принципов управления отечественным бизнесом в случае вмешательства итальянской стороны.