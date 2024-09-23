Bloomberg: UniCredit увеличил долю в Commerzbank на фоне противодействия властей
UniCredit увеличил свою долю в Commerzbank AG до 21% после того, как правительство Германии заявило, что выступает против поглощения кредитора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на итальянского кредитора.
По информации агентства, UniCredit подключил дополнительные финансовые инструменты по привлечению 11,5%. Само слияние будет доступно после одобрения со стороны европейского регулятора (ЕЦБ). 23 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что руководство Commerzbank предупредило правительство Германии, что потенциальное слияние с Unicredit представляет угрозу для немецких кредитных предприятий. Новость о потенциальном поглощении также негативно восприняли немецкие профсоюзы, которые указывали на нарушение немецких принципов управления отечественным бизнесом в случае вмешательства итальянской стороны.
20 сентября правительство ФРГ сообщило, что не будет продавать дополнительные акции Commerzbank до дальнейшего уведомления. Согласно показателям биржи, акции Commerzbank выросли на 24% с момента раскрытия доли в 9% со стороны Unicredit 11 сентября. Акции итальянского банка выросли на 5%.
12 сентября генеральный директор Uniсredit Андреа Орсель допустил полное поглощение Commerzbank AG после объявления о приобретении акций. Он уточнил, что банк сохраняет гибкость в отношении того, что будет дальше. Согласно подсчетам Bloomberg, слияние может обеспечить Uniсredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Тем самым банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией ЕС.