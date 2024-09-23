FT: Commerzbank предупреждает об угрозах бизнесу ФРГ при слиянии с Unicredit
Руководство Commerzbank предупредило правительство Германии, что потенциальное слияние с Unicredit представляет угрозу для немецких кредитных предприятий. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к ситуации со сделкой.
Руководители немецкого банка утверждают, что объединение с итальянским конкурентом может затруднить кредитование малых и средних предприятий, а также добавили, что слияние может означать перенос центра решений из ФРГ в Италию, что «подорвет» качество услуг для внутренних клиентов. В Unicredit изданию рассказали, что эти аргументы не релевантны, сославшись на опыт мюнхенского предприятия HypoVereinsbank, где все решения принимаются не в Милане, а в ФРГ.
Издание напоминает, что 20 сентября правительство ФРГ сообщило, что не будет продавать дополнительные акции Commerzbank до дальнейшего уведомления. Согласно показателям биржи, акции Commerzbank выросли на 24% с момента раскрытия доли в 9% со стороны Unicredit 11 сентября. Акции итальянского банка выросли на 5%.
17 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Unicredit намерен увеличить свою долю в Commerzbank до 30%. По данным собеседника агентства, группа собирается в ближайшее время подать заявку в Европейский центральный банк на получение разрешения на увеличение доли в банке. В случае получения разрешения регулятора и увеличения своей доли Unicredit получит право выдвинуть предложение о поглощении банка.
12 сентября генеральный директор Uniсredit Андреа Орсель допустил полное поглощение Commerzbank AG после объявления о приобретении акций. Он уточнил, что банк сохраняет гибкость в отношении того, что будет дальше. Согласно подсчетам Bloomberg, слияние может обеспечить Uniсredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Тем самым банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией ЕС.