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FT: Commerzbank предупреждает об угрозах бизнесу ФРГ при слиянии с Unicredit

Ведомости

Руководство Commerzbank предупредило правительство Германии, что потенциальное слияние с Unicredit представляет угрозу для немецких кредитных предприятий. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к ситуации со сделкой.

Руководители немецкого банка утверждают, что объединение с итальянским конкурентом может затруднить кредитование малых и средних предприятий, а также добавили, что слияние может означать перенос центра решений из ФРГ в Италию, что «подорвет» качество услуг для внутренних клиентов. В Unicredit изданию рассказали, что эти аргументы не релевантны, сославшись на опыт мюнхенского предприятия HypoVereinsbank, где все решения принимаются не в Милане, а в ФРГ.

Издание напоминает, что 20 сентября правительство ФРГ сообщило, что не будет продавать дополнительные акции Commerzbank до дальнейшего уведомления. Согласно показателям биржи, акции Commerzbank выросли на 24% с момента раскрытия доли в 9% со стороны Unicredit 11 сентября. Акции итальянского банка выросли на 5%.

17 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Unicredit намерен увеличить свою долю в Commerzbank до 30%. По данным собеседника агентства, группа собирается в ближайшее время подать заявку в Европейский центральный банк на получение разрешения на увеличение доли в банке. В случае получения разрешения регулятора и увеличения своей доли Unicredit получит право выдвинуть предложение о поглощении банка.

12 сентября генеральный директор Uniсredit Андреа Орсель допустил полное поглощение Commerzbank AG после объявления о приобретении акций. Он уточнил, что банк сохраняет гибкость в отношении того, что будет дальше. Согласно подсчетам Bloomberg, слияние может обеспечить Uniсredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Тем самым банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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