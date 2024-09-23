FT: Commerzbank предупреждает об угрозах бизнесу ФРГ при слиянии с Unicredit

Руководители немецкого банка утверждают, что объединение с итальянским конкурентом может затруднить кредитование малых и средних предприятий, а также добавили, что слияние может означать перенос центра решений из ФРГ в Италию, что «подорвет» качество услуг для внутренних клиентов. В Unicredit изданию рассказали, что эти аргументы не релевантны, сославшись на опыт мюнхенского предприятия HypoVereinsbank, где все решения принимаются не в Милане, а в ФРГ.