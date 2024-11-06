Цена биткоина скорректировалась и опустилась ниже $75 000

На пике цена закрытия сделки составила $75 400. Другие токены также выросли: Ethereum, вторая по величине криптовалюта, подскочила на 6,5%. Dogecoin, так называемый мемкойн, также известный как Doge, который продвигает сторонник Трампа Илон Маск, вырос на 18%. Как отмечает Associated Press, цена выросла на фоне поддержки криптовалютного рынка Трампом. Республиканец был противником криптовалюты в конце своего президентского срока в 2020 г. и даже поставил ее на контроль, но в 2024 г. изменил свое мнение, сообщает агентство.