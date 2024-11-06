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Цена биткоина скорректировалась и опустилась ниже $75 000

Ведомости

Стоимость одного биткоина установила рекорд, превысив в цене $75 000. Рост стоимости составил более 6% на фоне сообщений о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах США. По состоянию на 17:40 мск цена скорректировалась и составляет $74 000, свидетельствуют данные биржи Binance.

На пике цена закрытия сделки составила $75 400. Другие токены также выросли: Ethereum, вторая по величине криптовалюта, подскочила на 6,5%. Dogecoin, так называемый мемкойн, также известный как Doge, который продвигает сторонник Трампа Илон Маск, вырос на 18%. Как отмечает Associated Press, цена выросла на фоне поддержки криптовалютного рынка Трампом. Республиканец был противником криптовалюты в конце своего президентского срока в 2020 г. и даже поставил ее на контроль, но в 2024 г. изменил свое мнение, сообщает агентство.

28 июля Трамп пообещал в случае переизбрания сделать США «биткоин-сверхдержавой». Трамп заявил, что в случае возвращения в Белый дом он не допустит продажи федеральным правительством своих биткойн-активов. В своей речи он противопоставил растущую поддержку криптовалюты Республиканской партией и «жестким подходом» к регулированию, который, по его словам, характерен для администрации действующего президента Джо Байдена. Политик пообещал также разрушить «антикриптовалютный крестовый поход» Байдена и вице-президента Камалы Харрис и уволить «в первый же день» после прихода к власти председателя комиссии по ценным бумагам Гэри Генслера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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