Цена биткоина скорректировалась и опустилась ниже $75 000
Стоимость одного биткоина установила рекорд, превысив в цене $75 000. Рост стоимости составил более 6% на фоне сообщений о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах США. По состоянию на 17:40 мск цена скорректировалась и составляет $74 000, свидетельствуют данные биржи Binance.
На пике цена закрытия сделки составила $75 400. Другие токены также выросли: Ethereum, вторая по величине криптовалюта, подскочила на 6,5%. Dogecoin, так называемый мемкойн, также известный как Doge, который продвигает сторонник Трампа Илон Маск, вырос на 18%. Как отмечает Associated Press, цена выросла на фоне поддержки криптовалютного рынка Трампом. Республиканец был противником криптовалюты в конце своего президентского срока в 2020 г. и даже поставил ее на контроль, но в 2024 г. изменил свое мнение, сообщает агентство.
28 июля Трамп пообещал в случае переизбрания сделать США «биткоин-сверхдержавой». Трамп заявил, что в случае возвращения в Белый дом он не допустит продажи федеральным правительством своих биткойн-активов. В своей речи он противопоставил растущую поддержку криптовалюты Республиканской партией и «жестким подходом» к регулированию, который, по его словам, характерен для администрации действующего президента Джо Байдена. Политик пообещал также разрушить «антикриптовалютный крестовый поход» Байдена и вице-президента Камалы Харрис и уволить «в первый же день» после прихода к власти председателя комиссии по ценным бумагам Гэри Генслера.