Банк России запустил голосование за символ для банкноты в 1000 рублей
Банк России запустил онлайн-голосование за символ для оборотной стороны банкноты номиналом в 1000 руб. Участникам предстоит выбрать из 25 исторических объектов Приволжского федерального округа.
Итогом голосования станет рейтинг символов, которые художники Банка России и АО «Гознак» будут использовать при разработке дизайна оборотной стороны купюры для изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка.
Сейчас в голосовании лидируют казанский Дворец земледелия и памятник Салавату Юлаеву в Уфе.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам Банка России 28 ноября показала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Купюру решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне банкноты, на которой была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. По словам главы ЦБ, символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры», поэтому ЦБ решил создать новые варианты дизайна.
В октябре 2023 г. Банк России презентовал обновленные купюры номиналами 1000 и 5000 руб. Они сохранили свою цветовую палитру, получили больше защитных знаков, а также поменяли изображенные на них достопримечательности. В частности, на оборотной стороне купюры в 1000 руб. изображены башня Сююмбике и Дворцовая церковь на территории Казанского кремля.