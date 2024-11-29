Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Банк России запустил голосование за символ для банкноты в 1000 рублей

Ведомости

Банк России запустил онлайн-голосование за символ для оборотной стороны банкноты номиналом в 1000 руб. Участникам предстоит выбрать из 25 исторических объектов Приволжского федерального округа.

Итогом голосования станет рейтинг символов, которые художники Банка России и АО «Гознак» будут использовать при разработке дизайна оборотной стороны купюры для изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка.

Сейчас в голосовании лидируют казанский Дворец земледелия и памятник Салавату Юлаеву в Уфе.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам Банка России 28 ноября показала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Купюру решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне банкноты, на которой была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. По словам главы ЦБ, символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры», поэтому ЦБ решил создать новые варианты дизайна.

В октябре 2023 г. Банк России презентовал обновленные купюры номиналами 1000 и 5000 руб. Они сохранили свою цветовую палитру, получили больше защитных знаков, а также поменяли изображенные на них достопримечательности. В частности, на оборотной стороне купюры в 1000 руб. изображены башня Сююмбике и Дворцовая церковь на территории Казанского кремля.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных