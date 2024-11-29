Банк России запустил голосование за символ для банкноты в 1000 рублей

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам Банка России 28 ноября показала новые варианты изображений на купюру в 1000 руб. Купюру решили переделать после общественных споров о предыдущем дизайне банкноты, на которой была изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. По словам главы ЦБ, символ на купюре должен «объединять, а не порождать споры», поэтому ЦБ решил создать новые варианты дизайна.