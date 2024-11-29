«Уралсиб» за девять месяцев 2024 года сократил чистую прибыль по МСФО на треть
Чистая прибыль «Уралсиба» за январь – сентябрь 2024 г. по МСФО составила 7,65 млрд руб., сократившись на 32,5%, следует из отчета банка.
В III квартале чистая прибыль банка выросла на 19,1% до 4,97 млрд руб. Расходы на резервы в январе – сентябре текущего года выросли в 1,8 раза до 6,7 млрд руб., тогда как в III квартале – в 5,6 раза до 2,8 млрд руб. Чистый процентный доход до вычета резервов за отчетный период вырос на 22,6% до 29,6 млрд руб., в III квартале – на 36,7% до 11,3 млрд руб.
Чистый процентный доход до вычета резервов за девять месяцев 2024 г. увеличился на 22,6% до 29,6 млрд руб., в III квартале – на 36,7% до 11,3 млрд руб. Этот показатель после вычета резервов в январе – сентябре текущего года вырос на 11,7% до 22,98 млрд руб., в III квартале – на 9,3% до 8,5 млрд руб.
Чистый комиссионный доход увеличился до 4,3 млрд руб., в III квартале также вырос до 1,2 млрд руб. Активы банка на 30 сентября достигли 764,4 млрд руб., увеличившись с начала года на 12,7%, а кредитный портфель до вычета резервов за девять месяцев текущего года вырос на 8,1% до 424,2 млрд руб.
За аналогичный период 2023 г. «Уралсиб» заработал 11,3 млрд руб. чистой прибыли, в III квартале – 4,2 млрд руб. Чистый процентный доход банка до резервов за девять месяцев 2023 г. составил 24,2 млрд руб. Это практически на 25% больше результатов за аналогичный период 2021 г. (в 2022 г. «Уралсиб» не раскрыл показатели консолидированной отчетности). Чистый процентный доход банка до резервов в III квартале текущего года достиг 8,3 млрд руб., что на 18,6% превышает показатели двухлетней давности.
Чистый процентный доход после вычета резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам оказался на 14,2% ниже показателей за аналогичный период 2021 г. и достиг 20,6 млрд руб. В III квартале 2023 г. результат составил 7,8 млрд руб., превысив финансовые итоги двухлетней давности на 14,7%.