«Уралсиб» за девять месяцев 2024 года сократил чистую прибыль по МСФО на треть

В III квартале чистая прибыль банка выросла на 19,1% до 4,97 млрд руб. Расходы на резервы в январе – сентябре текущего года выросли в 1,8 раза до 6,7 млрд руб., тогда как в III квартале – в 5,6 раза до 2,8 млрд руб. Чистый процентный доход до вычета резервов за отчетный период вырос на 22,6% до 29,6 млрд руб., в III квартале – на 36,7% до 11,3 млрд руб.