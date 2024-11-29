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ЦБ оценил влияние новых санкций Запада на внешнеторговые потоки

Ведомости

Новые санкции Запада против российских банков приведут к корректировке обслуживания внешнеторговых потоков. Об этом сообщает Центральный банк России в своем обзоре финансовой стабильности.

По данным ЦБ, к новым санкциям США относятся ограничения, наложенные на 52 банка, что вызвало рост волатильности на валютном рынке. Это обстоятельство, по опыту прошлых санкций, осложняет обслуживание экспорта и импорта.

При этом динамика курса валюты будет зависеть от фундаментальных факторов рынка, поясняет регулятор.

Банк России также отметил, что принял решение не покупать иностранную валюту до конца 2024 г. «в рамках зеркалирования операций Минфина России по бюджетному правилу».

В ноябре минфин США включил в санкционный список Газпромбанк, БКС-банк, банк Дом.РФ и несколько десятков других финансовых организаций в России.

Санкции в том числе введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре. Ограничения также установлены в отношении первых заместителей председателя Банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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