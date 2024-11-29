ЦБ оценил влияние новых санкций Запада на внешнеторговые потоки
Новые санкции Запада против российских банков приведут к корректировке обслуживания внешнеторговых потоков. Об этом сообщает Центральный банк России в своем обзоре финансовой стабильности.
По данным ЦБ, к новым санкциям США относятся ограничения, наложенные на 52 банка, что вызвало рост волатильности на валютном рынке. Это обстоятельство, по опыту прошлых санкций, осложняет обслуживание экспорта и импорта.
При этом динамика курса валюты будет зависеть от фундаментальных факторов рынка, поясняет регулятор.
Банк России также отметил, что принял решение не покупать иностранную валюту до конца 2024 г. «в рамках зеркалирования операций Минфина России по бюджетному правилу».
В ноябре минфин США включил в санкционный список Газпромбанк, БКС-банк, банк Дом.РФ и несколько десятков других финансовых организаций в России.
Санкции в том числе введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре. Ограничения также установлены в отношении первых заместителей председателя Банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина.