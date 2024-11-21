Газпромбанк и БКС-банк попали под санкции минфина США
Минфин США включил в санкционный список Газпромбанк, БКС-банк, Банк Дом.РФ и несколько десятков других финансовых организаций в России, следует из данных на сайте американского финансового ведомства.
Санкции, в том числе, введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре. Ограничения также установлены в отношении первых заместителей председателя Банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина.
Из российских организаций в новом санкционном списке США оказались, в частности, АО «Банк Агророс» (Саратов), АО «Сургутнефтегаз», ООО «Банк Итуруп» (Южно-Сахалинск), АО «Братский народный банк» (Братск), Банк «Центрокредит» (Москва), КАБ «Викинг» (Санкт-Петербург) и др.
20 ноября представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа сообщил ТАСС, что он может отменить или смягчить часть американских санкций в отношении России в случае урегулирования конфликта на Украине. По словам источника агентства, новая администрация США во главе с Трампом намерена использовать «кнуты и пряники» как для России, так и для Украины.