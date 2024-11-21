Газпромбанк и БКС-банк попали под санкции минфина США

20 ноября представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа сообщил ТАСС, что он может отменить или смягчить часть американских санкций в отношении России в случае урегулирования конфликта на Украине. По словам источника агентства, новая администрация США во главе с Трампом намерена использовать «кнуты и пряники» как для России, так и для Украины.