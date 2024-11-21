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Газпромбанк и БКС-банк попали под санкции минфина США

Ведомости

Минфин США включил в санкционный список Газпромбанк, БКС-банк, Банк Дом.РФ и несколько десятков других финансовых организаций в России, следует из данных на сайте американского финансового ведомства.

Санкции, в том числе, введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре. Ограничения также установлены в отношении первых заместителей председателя Банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина.

Из российских организаций в новом санкционном списке США оказались, в частности, АО «Банк Агророс» (Саратов), АО «Сургутнефтегаз», ООО «Банк Итуруп» (Южно-Сахалинск), АО «Братский народный банк» (Братск), Банк «Центрокредит» (Москва), КАБ «Викинг» (Санкт-Петербург) и др.

20 ноября представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа сообщил ТАСС, что он может отменить или смягчить часть американских санкций в отношении России в случае урегулирования конфликта на Украине. По словам источника агентства, новая администрация США во главе с Трампом намерена использовать «кнуты и пряники» как для России, так и для Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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