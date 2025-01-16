Число договоров страхования отсрочки платежа для МСП от ЭКСАР выросло на 33%

Чаще всего в 2024 г. экспортеры страховали отсрочку платежа при экспорте готовой пищевой продукции и строительных материалов. Фиксировался серьезный рост числа застрахованных сделок в секторе химической продукции (+150% к 2023 году), сельскохозяйственной продукции (+88%), а также оборудования и запчастей (+58). Также был отмечен рост спроса на страхование экспорта услуг. На международном рынке в рамках программы ЭКСАР для МСП был поддержан экспорт, в том числе, лазертаг–оборудования, детских игрушек, косметики для животных, фотообоев, головных уборов.