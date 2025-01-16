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Число договоров страхования отсрочки платежа для МСП от ЭКСАР выросло на 33%

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В 2024 г. было заключено более 300 договоров по программе ЭКСАР (входит в группу Российский экспортный центр, РЭЦ) «Страхование отсрочки платежа для МСП». Показатель вырос на 33%, говорится в сообщении РЭЦ.

В общей сложности в прошлом году услугой воспользовались 260 экспортеров из 49 регионов страны. Наибольшая востребованность зафиксирована в Свердловской области, Башкортостане, Московской, Нижегородской и Рязанской областях. Ключевыми направлениями экспорта для МСП, застраховавших свои сделки по программе страхования отсрочки платежа, как и прежде, были страны СНГ. Свыше 70% договоров приходятся на Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

Старший вице–президент Российского экспортного центра Никита Гусаков обращает внимание на устойчивый рост поставок в Китай, Турцию и страны Ближнего Востока. По его словам, растет интерес к страхованию сделок в Юго-Восточной и Южной Азии.

«По итогам прошлого года география страхования по программе отсрочки платежей для МСП значительно расширилась, включив в себя такие новые рынки, как, Алжир и Колумбия, что стало свидетельством расширения экспортных операций российских МСП», – сказал Гусаков.

Чаще всего в 2024 г. экспортеры страховали отсрочку платежа при экспорте готовой пищевой продукции и строительных материалов. Фиксировался серьезный рост числа застрахованных сделок в секторе химической продукции (+150% к 2023 году), сельскохозяйственной продукции (+88%), а также оборудования и запчастей (+58). Также был отмечен рост спроса на страхование экспорта услуг. На международном рынке в рамках программы ЭКСАР для МСП был поддержан экспорт, в том числе, лазертаг–оборудования, детских игрушек, косметики для животных, фотообоев, головных уборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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