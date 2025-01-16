Число договоров страхования отсрочки платежа для МСП от ЭКСАР выросло на 33%
В 2024 г. было заключено более 300 договоров по программе ЭКСАР (входит в группу Российский экспортный центр, РЭЦ) «Страхование отсрочки платежа для МСП». Показатель вырос на 33%, говорится в сообщении РЭЦ.
В общей сложности в прошлом году услугой воспользовались 260 экспортеров из 49 регионов страны. Наибольшая востребованность зафиксирована в Свердловской области, Башкортостане, Московской, Нижегородской и Рязанской областях. Ключевыми направлениями экспорта для МСП, застраховавших свои сделки по программе страхования отсрочки платежа, как и прежде, были страны СНГ. Свыше 70% договоров приходятся на Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
Старший вице–президент Российского экспортного центра Никита Гусаков обращает внимание на устойчивый рост поставок в Китай, Турцию и страны Ближнего Востока. По его словам, растет интерес к страхованию сделок в Юго-Восточной и Южной Азии.
«По итогам прошлого года география страхования по программе отсрочки платежей для МСП значительно расширилась, включив в себя такие новые рынки, как, Алжир и Колумбия, что стало свидетельством расширения экспортных операций российских МСП», – сказал Гусаков.
Чаще всего в 2024 г. экспортеры страховали отсрочку платежа при экспорте готовой пищевой продукции и строительных материалов. Фиксировался серьезный рост числа застрахованных сделок в секторе химической продукции (+150% к 2023 году), сельскохозяйственной продукции (+88%), а также оборудования и запчастей (+58). Также был отмечен рост спроса на страхование экспорта услуг. На международном рынке в рамках программы ЭКСАР для МСП был поддержан экспорт, в том числе, лазертаг–оборудования, детских игрушек, косметики для животных, фотообоев, головных уборов.