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ЦБ установил курс доллара и евро на 18 января

Ведомости

Банк России установил курс доллара на 18 января в размере 102,413 руб., повысив его на 3 коп. Курс евро снизился на 95 коп. до 104,86 руб., сообщается на сайте регулятора.

Курс юаня установлен на уровне 13,933 руб., что выше сегодняшнего показателя на 2 коп.

На 17 января курс доллара составляет 102,376 руб., курс евро – 105,807 руб., курс юаня – 13,914 руб.

Центробанк изменил порядок определения официальных курсов иностранных валют с 27 декабря 2024 г. Курс устанавливается на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Документ предусматривает возможность расчета курсов валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны. В Банке России полагают, что это позволит повысить репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций.

После введения США санкций против Московской биржи в июне 2024 г. ЦБ устанавливал курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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