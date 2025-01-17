ЦБ установил курс доллара и евро на 18 января
Банк России установил курс доллара на 18 января в размере 102,413 руб., повысив его на 3 коп. Курс евро снизился на 95 коп. до 104,86 руб., сообщается на сайте регулятора.
Курс юаня установлен на уровне 13,933 руб., что выше сегодняшнего показателя на 2 коп.
На 17 января курс доллара составляет 102,376 руб., курс евро – 105,807 руб., курс юаня – 13,914 руб.
Центробанк изменил порядок определения официальных курсов иностранных валют с 27 декабря 2024 г. Курс устанавливается на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Документ предусматривает возможность расчета курсов валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны. В Банке России полагают, что это позволит повысить репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций.
После введения США санкций против Московской биржи в июне 2024 г. ЦБ устанавливал курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке.