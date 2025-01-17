ЦБ установил курс доллара и евро на 18 января

Центробанк изменил порядок определения официальных курсов иностранных валют с 27 декабря 2024 г. Курс устанавливается на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Документ предусматривает возможность расчета курсов валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны. В Банке России полагают, что это позволит повысить репрезентативность официальных курсов на фоне расширения объемов внебиржевых операций.