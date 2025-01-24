Чистая прибыль Т-банка в 2024 году составила 61 млрд рублей

24 января стало известно, что Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк, которые объединились в консорциум для создания единого QR-кода, предложили ЦБ объединить технологические решения. Сейчас одни банки не умеют считывать QR-код других, говорит представитель объединения. Поэтому консорциум предлагает не ограничивать количество операторов QR на рынке, а провести работы по сопряжению платформ, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами.