Чистая прибыль Т-банка в 2024 году составила 61 млрд рублей

Чистая прибыль Т-банка в 2024 году составила 61 млрд рублейПоказатель вырос на 31% в сравнении с 2023 годом
Чистая прибыль Росбанка, который был присоединен к Т-банку в качестве филиала в 2024 г., составила 51 млрд руб., что на 57% больше, чем в 2023 г.
В сообщении также представлена информация о том, что общее количество клиентов системы «Т» выросло на 18% и составило 47,8 млн пользователей. Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка составил 2,6 трлн руб.
По информации «Т-технологий» общий капитал Т-Банка по РСБУ на конец декабря 2024 г. составил 310 млрд руб., а Росбанка – 208 млрд руб. Оба банка с запасом выполняют требования ЦБ по достаточности капитала.
Президент «Т-технологий» Станислав Близнюк заявил, что в 2025 г. компания планирует фокусироваться на интересах акционеров, сочетая эффективные инвестиции в развитие и рост бизнеса с регулярными дивидендными выплатами. Планируется также расширение программ лояльности для владельцев акций «Т».
24 января стало известно, что Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк, которые объединились в консорциум для создания единого QR-кода, предложили ЦБ объединить технологические решения. Сейчас одни банки не умеют считывать QR-код других, говорит представитель объединения. Поэтому консорциум предлагает не ограничивать количество операторов QR на рынке, а провести работы по сопряжению платформ, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами.