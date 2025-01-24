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Чистая прибыль Т-банка в 2024 году составила 61 млрд рублей

Показатель вырос на 31% в сравнении с 2023 годом
Ведомости

В 2024 г. чистая прибыль Т-банка по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) составила 61 млрд руб., что на 31% больше, чем в прошлом году, следует из информации материнской МКПАО «Т-технологии».

Чистая прибыль Росбанка, который был присоединен к Т-банку в качестве филиала в 2024 г., составила 51 млрд руб., что на 57% больше, чем в 2023 г.

В сообщении также представлена информация о том, что общее количество клиентов системы «Т» выросло на 18% и составило 47,8 млн пользователей. Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка составил 2,6 трлн руб.

По информации «Т-технологий» общий капитал Т-Банка по РСБУ на конец декабря 2024 г. составил 310 млрд руб., а Росбанка – 208 млрд руб. Оба банка с запасом выполняют требования ЦБ по достаточности капитала.

Президент «Т-технологий» Станислав Близнюк заявил, что в 2025 г. компания планирует фокусироваться на интересах акционеров, сочетая эффективные инвестиции в развитие и рост бизнеса с регулярными дивидендными выплатами. Планируется также расширение программ лояльности для владельцев акций «Т».

24 января стало известно, что Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк, которые объединились в консорциум для создания единого QR-кода, предложили ЦБ объединить технологические решения. Сейчас одни банки не умеют считывать QR-код других, говорит представитель объединения. Поэтому консорциум предлагает не ограничивать количество операторов QR на рынке, а провести работы по сопряжению платформ, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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