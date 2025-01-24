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Регионы нарастили совокупные расходы на 11% в 2024 году

Поддержку субъектам оказали реструктуризация долгов и межбюджетные трансферты
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Совокупные собственные расходы бюджетов регионов (неконсолидированные, т. е. без учета муниципалитетов) по итогам 2024 г. составили 21,6 трлн руб., что на 11% больше показателя 2023 г. (19,5 трлн руб.). Об этом говорится в исследовании АКРА, подготовленном по просьбе «Ведомостей». Оценки основаны на оперативных данных Единого портала бюджетной системы Российской Федерации на 1 января 2025 г. Траты выросли в 68 субъектах, при этом в 27 из них рост превысил 10%. В расчет не включены новые субъекты.

Наиболее заметный прирост расходной части бюджета фиксировался в Курской (+35% год к году), Оренбургской (+30%), Вологодской (+26%), Челябинской (+24%), Липецкой (+23%) областях. В номинальном выражении заметнее всего выросли расходы в Москве (793 млрд руб.), Санкт-Петербурге (226 млрд руб.) и Московской области (69 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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