Регионы нарастили совокупные расходы на 11% в 2024 году

Совокупные собственные расходы бюджетов регионов (неконсолидированные, т. е. без учета муниципалитетов) по итогам 2024 г. составили 21,6 трлн руб., что на 11% больше показателя 2023 г. (19,5 трлн руб.). Об этом говорится в исследовании АКРА, подготовленном по просьбе «Ведомостей». Оценки основаны на оперативных данных Единого портала бюджетной системы Российской Федерации на 1 января 2025 г. Траты выросли в 68 субъектах, при этом в 27 из них рост превысил 10%. В расчет не включены новые субъекты.