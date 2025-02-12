Приложение Газпромбанка вновь доступно в App Store

Среди ключевых изменений – компактное представление карт, счетов и кредитов в верхней части главного экрана, а также появление рабочей области с настраиваемыми виджетами. Теперь пользователи могут добавлять на главный экран информацию о курсах валют, счетах к оплате и кешбэке. Для удобства навигации реализован сквозной поиск – ввод запроса в любой строке поиска отобразит подсказки по популярным операциям. В разделе «Помощь» собраны основные сервисы, включая заказ выписок, запись в офис и чат с поддержкой.