Приложение Газпромбанка вновь доступно в App Store
Газпромбанк обновил мобильное приложение и интернет-банк, добавив новые функции, переработанный интерфейс и улучшенную навигацию. Обновленная версия теперь доступна не только для Android и веб-версии, но и для iOS. В App Store приложение появится под названием YourShopper, сообщили в пресс-службе банка.
Среди ключевых изменений – компактное представление карт, счетов и кредитов в верхней части главного экрана, а также появление рабочей области с настраиваемыми виджетами. Теперь пользователи могут добавлять на главный экран информацию о курсах валют, счетах к оплате и кешбэке. Для удобства навигации реализован сквозной поиск – ввод запроса в любой строке поиска отобразит подсказки по популярным операциям. В разделе «Помощь» собраны основные сервисы, включая заказ выписок, запись в офис и чат с поддержкой.
Также появилась персонализированная витрина предложений «Для меня», где собраны скидки, акции и кешбэк от банка и партнеров. Здесь же доступны дополнительные услуги – заказ SIM-карты «Газпромбанк Мобайл», бронирование отелей и авиабилетов. Первый вице-президент Газпромбанка Павел Наумов отметил, что обновление направлено на упрощение взаимодействия с цифровыми сервисами и повышение удобства для пользователей.
24 ноября 2024 г. из App Store пропало приложение Газпромбанка. В компании отметили, что установленное ранее приложение работает в прежнем режиме, а все его функции и сервисы доступны в полном объеме. Там призвали не удалять приложение, поскольку с App Store скачать его снова пока не получалось.