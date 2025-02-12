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Приложение Газпромбанка вновь доступно в App Store

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 Газпромбанк обновил мобильное приложение и интернет-банк, добавив новые функции, переработанный интерфейс и улучшенную навигацию. Обновленная версия теперь доступна не только для Android и веб-версии, но и для iOS. В App Store приложение появится под названием YourShopper, сообщили в пресс-службе банка.

Среди ключевых изменений – компактное представление карт, счетов и кредитов в верхней части главного экрана, а также появление рабочей области с настраиваемыми виджетами. Теперь пользователи могут добавлять на главный экран информацию о курсах валют, счетах к оплате и кешбэке. Для удобства навигации реализован сквозной поиск – ввод запроса в любой строке поиска отобразит подсказки по популярным операциям. В разделе «Помощь» собраны основные сервисы, включая заказ выписок, запись в офис и чат с поддержкой.

Также появилась персонализированная витрина предложений «Для меня», где собраны скидки, акции и кешбэк от банка и партнеров. Здесь же доступны дополнительные услуги – заказ SIM-карты «Газпромбанк Мобайл», бронирование отелей и авиабилетов. Первый вице-президент Газпромбанка Павел Наумов отметил, что обновление направлено на упрощение взаимодействия с цифровыми сервисами и повышение удобства для пользователей.

24 ноября 2024 г. из App Store пропало приложение Газпромбанка. В компании отметили, что установленное ранее приложение работает в прежнем режиме, а все его функции и сервисы доступны в полном объеме. Там призвали не удалять приложение, поскольку с App Store скачать его снова пока не получалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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