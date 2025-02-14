Банкам усилят ответственность в случаях хищения денег клиентов мошенниками

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 13 февраля сообщил, что правительство подготовило пакет поправок в законодательство, которые направлены на борьбу с киберпреступниками и телефонным мошенничеством. В частности, банки, государственные службы и операторы связи больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с гражданами. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений, пояснил Мишустин.