Банкам усилят ответственность в случаях хищения денег клиентов мошенниками
Президент РФ Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, которые усилят ответственность кредитных организаций за нарушение прав клиентов, чьи деньги были похищены в результате мошеннических действий, в том числе с применением социальной инженерии. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Данное поручение президент утвердил по итогам пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря 2024 г. Ответственными назначены правительство РФ и Банк России. Срок исполнения – 15 июля.
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 13 февраля сообщил, что правительство подготовило пакет поправок в законодательство, которые направлены на борьбу с киберпреступниками и телефонным мошенничеством. В частности, банки, государственные службы и операторы связи больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с гражданами. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений, пояснил Мишустин.
10 февраля «Ведомости» со ссылкой на законопроект писали, что актуальность этих поправок вызвана ростом количества случаев кибермошенничества и увеличением объема утечек персональных данных россиян. По сведениям МВД, число преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, за девять месяцев прошлого года превысило 564 000 (рост +16%).