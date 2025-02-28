«Ингосстрах» продал дочерний банк компании «Авторитэйл»
Страховая компания «Ингосстрах» продала АО «Ингосстрах-банк» автохолдингу «Авторитэйл», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства рассказал, что переговоры о продаже банка велись несколько месяцев. «Ингосстрах-банк» продолжит свою деятельность под другим брендом.
Сообщается также, что факт сделки подтвердили обе стороны, сумма не разглашается. На момент принятия решения о совершении сделки «Ингосстрах» контролировала 99,9% в капитале банка.
За счет покупки банка «Авторитэйл» планирует нарастить объемы продаж автомобилей, а также распространить условия по действующим кредитам на собственные программы по продаже коммерческого и легкового автотранспорта.
Компания «Ингосстрах» основана в 1947 г. в СССР, в 1993 г. преобразована в акционерное общество. Имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 316 населенных пунктах РФ.