«Ингосстрах» продал дочерний банк компании «Авторитэйл»

Компания «Ингосстрах» основана в 1947 г. в СССР, в 1993 г. преобразована в акционерное общество. Имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 316 населенных пунктах РФ.