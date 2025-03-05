ЦБ повысил официальные курсы валют на 6 марта
Центральный банк России повысил на 6 марта официальный курс доллара до 89,7 руб. (+0,5 руб). и евро 95,7 руб. (+1,6 руб.), следует из данных регулятора. Он также повысил курс юаня с 12,9 до 12,2 руб.
Накануне ЦБ оставил курс доллара практически без изменений, понизив его на 0,004 руб. Курсы юаня и евро, наоборот, были повышены. Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором по такой методике после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
По состоянию на 27 февраля официальный курс доллара опустился ниже 86 руб. впервые с августа 2024 г. и составил 85,93 руб. А 15 февраля официальный курс доллара США впервые с сентября опустился ниже 91 руб. – до 90,31 руб. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что причиной укрепления российской валюты может быть новостной фон, связанный с темой возможного урегулирования конфликта на Украине.