ЦБ повысил официальные курсы валют на 6 марта

Накануне ЦБ оставил курс доллара практически без изменений, понизив его на 0,004 руб. Курсы юаня и евро, наоборот, были повышены. Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором по такой методике после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.