ЦБ установил курс доллара на 28 марта ниже 84 рублей

Таким образом, курс доллара был снижен на 0,37 руб., а евро – на 1,4 руб. Несмотря на снижение, официальный курс доллара на 26 марта был повышен на 0,32 руб. до 84,19 руб. В то же время евро поднялся на 0,82 руб. до 92,34 руб., а юань – на 0,10 руб. до 11,56 руб.