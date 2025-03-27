ЦБ установил курс доллара на 28 марта ниже 84 рублей
Центробанк установил официальные курсы валют на 28 марта. Стоимость доллара составит 83,8 руб., а евро – 90,5 руб. Курс юаня был установлен на уровне 11,4 руб., свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Таким образом, курс доллара был снижен на 0,37 руб., а евро – на 1,4 руб. Несмотря на снижение, официальный курс доллара на 26 марта был повышен на 0,32 руб. до 84,19 руб. В то же время евро поднялся на 0,82 руб. до 92,34 руб., а юань – на 0,10 руб. до 11,56 руб.
ЦБ определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется Центробанком после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.
24 марта стало известно, что ЦБ 27 марта проведет аукцион репо «тонкой настройки» с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части – 31 марта. Целью проведения аукциона было обозначено повышение возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью, а также поддержание условий формирования ставок овернайт на денежном рынке вблизи ключевой ставки.