ЦБ проведет аукцион репо «тонкой настройки» 27 марта

Как сообщает регулятор, к середине текущего года ожидается постепенное сокращение профицита ликвидности и переход к ее устойчивому структурному дефициту. В некоторых кредитных учреждениях необходимость в привлечении ликвидности возникает раньше, чем в среднем по сектору. В связи с этим сезонно высокие годовые налоги, уплачиваемые в бюджет в конце марта, могут привести к значительным краткосрочным колебаниям ликвидности в банковском секторе и оказать более заметное влияние на потребности отдельных банков в привлечении средств, чем это обычно наблюдается.