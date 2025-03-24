ЦБ проведет аукцион репо «тонкой настройки» 27 марта
Банк России 27 марта проведет аукцион репо «тонкой настройки» с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части – 31 марта, сообщается на сайте регулятора.
Целью проведения аукциона Центробанк обозначил повышение возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью, а также поддержание условий формирования ставок овернайт на денежном рынке вблизи ключевой ставки.
Ожидается, что максимальный объем предоставляемых денежных средств в рамках аукциона будет установлен 27 марта. Расписание и параметры предстоящего мероприятия будут доступны на сайте Центробанка (ЦБ), говорится в сообщении.
Как сообщает регулятор, к середине текущего года ожидается постепенное сокращение профицита ликвидности и переход к ее устойчивому структурному дефициту. В некоторых кредитных учреждениях необходимость в привлечении ликвидности возникает раньше, чем в среднем по сектору. В связи с этим сезонно высокие годовые налоги, уплачиваемые в бюджет в конце марта, могут привести к значительным краткосрочным колебаниям ликвидности в банковском секторе и оказать более заметное влияние на потребности отдельных банков в привлечении средств, чем это обычно наблюдается.
С переходом к структурному дефициту ЦБ начнет проводить недельные аукционы по предоставлению средств, заменяя таким образом недельные аукционы по абсорбированию ликвидности. В сообщении подчеркивается, что необходимость в этом может возникнуть ранее, чем будет достигнут устойчивый структурный дефицит.
В ЦБ сообщили, что регулятор продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и с учетом этого будет уточнять объемы операций по предоставлению или абсорбированию ликвидности. Целью операций ЦБ обозначил поддержание ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки.
Последний раз аукционы репо «тонкой настройки» Банк России проводил в весной кризисного 2022 г. – тогда лимиты предоставляемых на 1-3 дня средств составляли сначала 3 трлн руб., а потом сократились до 1 трлн руб. Последний аукцион репо «тонкой настройки» прошел 5 апреля 2022 г. с лимитом 1 трлн руб. – банки привлекли из этой суммы 209,5 млрд руб., следует из данных регулятора.