ВТБ снизил ставки по ипотеке на 1,6%

Согласно новым условиям, купить квартиру в кредит можно будет по ставке от 26,7% годовых, а получить средства на индивидуальное жилищное строительство – от 27,4% годовых. В ВТБ уточнили, что минимальные ставки будут доступны клиентам, если они оформят комплексное страхование и подтвердят доход. Минимальные ставки также не зависят от суммы первого взноса.