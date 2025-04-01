ВТБ снизил ставки по ипотеке на 1,6%
С 1 апреля ВТБ снижает ставки по рыночным ипотечным программам в диапазоне от 1,1% до 1,6%. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.
Согласно новым условиям, купить квартиру в кредит можно будет по ставке от 26,7% годовых, а получить средства на индивидуальное жилищное строительство – от 27,4% годовых. В ВТБ уточнили, что минимальные ставки будут доступны клиентам, если они оформят комплексное страхование и подтвердят доход. Минимальные ставки также не зависят от суммы первого взноса.
В марте ВТБ снизил ставки по рыночным ипотечным программам, по комбинированной ипотеке, включая индивидуальное жилищное строительство. Банк также снизил размер первого взноса до 20% для зарплатных клиентов и до 30% – для других. Финансовая организация, помимо прочего, возобновила ипотеку без документального подтверждения доходов, в том числе в рамках программ с господдержкой.
21 марта совет директоров Банка России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Ставка не меняется с октября 2024 г. В релизе по итогам решения совета директоров было отмечено, что текущее инфляционное давление стало ниже, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что вероятность дополнительного повышения ставки снизилась.