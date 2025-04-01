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ВТБ снизил ставки по ипотеке на 1,6%

Ведомости

С 1 апреля ВТБ снижает ставки по рыночным ипотечным программам в диапазоне от 1,1% до 1,6%. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

Согласно новым условиям, купить квартиру в кредит можно будет по ставке от 26,7% годовых, а получить средства на индивидуальное жилищное строительство – от 27,4% годовых. В ВТБ уточнили, что минимальные ставки будут доступны клиентам, если они оформят комплексное страхование и подтвердят доход. Минимальные ставки также не зависят от суммы первого взноса.

В марте ВТБ снизил ставки по рыночным ипотечным программам, по комбинированной ипотеке, включая индивидуальное жилищное строительство. Банк также снизил размер первого взноса до 20% для зарплатных клиентов и до 30% – для других. Финансовая организация, помимо прочего, возобновила ипотеку без документального подтверждения доходов, в том числе в рамках программ с господдержкой.

21 марта совет директоров Банка России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Ставка не меняется с октября 2024 г. В релизе по итогам решения совета директоров было отмечено, что текущее инфляционное давление стало ниже, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что вероятность дополнительного повышения ставки снизилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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