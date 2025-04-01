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«Сбер» снизил ставки по ряду ипотечных программ на «Домклик»

Ведомости

«Сбер» снизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на «Домклик» с 1 апреля, говорится в сообщении банка.

Ставки на покупку первичного и вторичного жилья упали на 1,5%. Минимальная ставка на покупку новой квартиры составляет 25,4% с учетом всех действующих скидок, а на приобретение вторичного жилья – 25,8%. Ставка по программе «Строительство жилого дома» снизилась на 2% до минимума 26,8% с учетом всех скидок.

Банк установил скидку в 1% на покупку объектов, находящихся на проектном финансировании финансовой организации.

1 апреля ставки по рыночным ипотечным программам снизил также ВТБ – сокращение составит от 1,1% до 1,6%. Теперь купить квартиру в кредит по программам от ВТБ можно будет по ставке от 26,7% годовых, а получить средства на индивидуальное жилищное строительство – от 27,4% годовых. Клиенты смогут рассчитывать на минимальные ставки при оформлении комплексного страхования и подтверждении дохода.

Совет директоров Банка России 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, показатель остается неизменным с октября 2024 г. По итогам решения совета директоров в ЦБ отмечали, что текущее инфляционное давление стало ниже, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что вероятность дополнительного повышения ставки снизилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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