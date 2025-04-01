«Сбер» снизил ставки по ряду ипотечных программ на «Домклик»

1 апреля ставки по рыночным ипотечным программам снизил также ВТБ – сокращение составит от 1,1% до 1,6%. Теперь купить квартиру в кредит по программам от ВТБ можно будет по ставке от 26,7% годовых, а получить средства на индивидуальное жилищное строительство – от 27,4% годовых. Клиенты смогут рассчитывать на минимальные ставки при оформлении комплексного страхования и подтверждении дохода.