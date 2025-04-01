«Сбер» снизил ставки по ряду ипотечных программ на «Домклик»
«Сбер» снизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на «Домклик» с 1 апреля, говорится в сообщении банка.
Ставки на покупку первичного и вторичного жилья упали на 1,5%. Минимальная ставка на покупку новой квартиры составляет 25,4% с учетом всех действующих скидок, а на приобретение вторичного жилья – 25,8%. Ставка по программе «Строительство жилого дома» снизилась на 2% до минимума 26,8% с учетом всех скидок.
Банк установил скидку в 1% на покупку объектов, находящихся на проектном финансировании финансовой организации.
1 апреля ставки по рыночным ипотечным программам снизил также ВТБ – сокращение составит от 1,1% до 1,6%. Теперь купить квартиру в кредит по программам от ВТБ можно будет по ставке от 26,7% годовых, а получить средства на индивидуальное жилищное строительство – от 27,4% годовых. Клиенты смогут рассчитывать на минимальные ставки при оформлении комплексного страхования и подтверждении дохода.
Совет директоров Банка России 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, показатель остается неизменным с октября 2024 г. По итогам решения совета директоров в ЦБ отмечали, что текущее инфляционное давление стало ниже, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что вероятность дополнительного повышения ставки снизилась.