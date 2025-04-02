ЦБ установил официальный курс доллара ниже 85 рублей
ЦБ понизил официальный курс доллара на 3 апреля на 0,32 руб. – до 84,55 руб. Такие данные опубликованы на сайте регулятора.
Евро тоже снизился, но на 0,76 руб. Курс европейской валюты на завтра составляет 91,20 руб. А вот колебания у юаня почти незаметны – 11,53 руб. (-0,08 руб.).
В конце марта рубль демонстрировал заметное укрепление. Так, 29 марта доллар подешевел на 4,5%, достигнув 83,68 руб.
По данным аналитиков, опрошенных «Ведомостями» 31 марта, на динамику курса повлияли несколько факторов. В I квартале сократился спрос на валюту на фоне сезонного снижения импорта, усугубленного жесткой денежно-кредитной политикой. Кроме того, экспортеры увеличили объемы продажи валютной выручки: в феврале, по данным ЦБ, крупнейшие компании реализовали на 25% больше, чем в январе – на сумму $12,4 млрд. В марте также усилился интерес к рублевым активам на фоне ожиданий снижения геополитических рисков.