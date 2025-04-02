ЦБ установил официальный курс доллара ниже 85 рублей

По данным аналитиков, опрошенных «Ведомостями» 31 марта, на динамику курса повлияли несколько факторов. В I квартале сократился спрос на валюту на фоне сезонного снижения импорта, усугубленного жесткой денежно-кредитной политикой. Кроме того, экспортеры увеличили объемы продажи валютной выручки: в феврале, по данным ЦБ, крупнейшие компании реализовали на 25% больше, чем в январе – на сумму $12,4 млрд. В марте также усилился интерес к рублевым активам на фоне ожиданий снижения геополитических рисков.