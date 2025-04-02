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ЦБ установил официальный курс доллара ниже 85 рублей

Ведомости

ЦБ понизил официальный курс доллара на 3 апреля на 0,32 руб. – до 84,55 руб. Такие данные опубликованы на сайте регулятора.

Евро тоже снизился, но на 0,76 руб. Курс европейской валюты на завтра составляет 91,20 руб. А вот колебания у юаня почти незаметны – 11,53 руб. (-0,08 руб.).

В конце марта рубль демонстрировал заметное укрепление. Так, 29 марта доллар подешевел на 4,5%, достигнув 83,68 руб.

По данным аналитиков, опрошенных «Ведомостями» 31 марта, на динамику курса повлияли несколько факторов. В I квартале сократился спрос на валюту на фоне сезонного снижения импорта, усугубленного жесткой денежно-кредитной политикой. Кроме того, экспортеры увеличили объемы продажи валютной выручки: в феврале, по данным ЦБ, крупнейшие компании реализовали на 25% больше, чем в январе – на сумму $12,4 млрд. В марте также усилился интерес к рублевым активам на фоне ожиданий снижения геополитических рисков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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