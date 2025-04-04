В ЦБ начали разрабатывать обновленный дизайн банкноты в 500 рублей
Также в 2026 г. ЦБ намерен приступить к обновлению купюр номиналом 10 и 50 руб. При этом, как уточнил Белов, сроки ввода модернизированных банкнот были пересмотрены из-за изменения подхода к их созданию.
«Мы изменили подход к разработке банкнот, сделав процедуру выбора символов более открытой. Планируем выпустить их до 2028 г.», – пояснил он.
Что касается других номиналов, зампред добавил, что к концу 2025 г. Банк России рассчитывает представить новую версию купюры в 1000 руб. По его словам, над эскизами уже работают художники «Гознака» и специалисты регулятора, а окончательное решение будет принято советом директоров.
29 января стало известно, что объем наличных денег у граждан за год вырос почти на 230 млрд руб., составив 18,7 трлн руб. В ЦБ отмечали, что заметный возврат наличных в банки произошел на фоне высоких ставок по вкладам.