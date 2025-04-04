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В ЦБ начали разрабатывать обновленный дизайн банкноты в 500 рублей

Ведомости

Центробанк России приступил к разработке обновленного дизайна банкноты номиналом 500 руб. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов в интервью агентству «Интерфакс».

Также в 2026 г. ЦБ намерен приступить к обновлению купюр номиналом 10 и 50 руб. При этом, как уточнил Белов, сроки ввода модернизированных банкнот были пересмотрены из-за изменения подхода к их созданию.

«Мы изменили подход к разработке банкнот, сделав процедуру выбора символов более открытой. Планируем выпустить их до 2028 г.», – пояснил он.

Что касается других номиналов, зампред добавил, что к концу 2025 г. Банк России рассчитывает представить новую версию купюры в 1000 руб. По его словам, над эскизами уже работают художники «Гознака» и специалисты регулятора, а окончательное решение будет принято советом директоров.

29 января стало известно, что объем наличных денег у граждан за год вырос почти на 230 млрд руб., составив 18,7 трлн руб. В ЦБ отмечали, что заметный возврат наличных в банки произошел на фоне высоких ставок по вкладам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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