В ЦБ начали разрабатывать обновленный дизайн банкноты в 500 рублей

Что касается других номиналов, зампред добавил, что к концу 2025 г. Банк России рассчитывает представить новую версию купюры в 1000 руб. По его словам, над эскизами уже работают художники «Гознака» и специалисты регулятора, а окончательное решение будет принято советом директоров.