Объем наличных денег у граждан за год вырос почти на 230 млрд рублей

Резкий рост объема наличных произошел в 2020 г. во время пандемии коронавируса – за год показатель увеличился сразу на 2,8 трлн руб. (+26,4%) до более 13,43 трлн руб. После этого рост продолжился, и следующий скачок пришелся на 2022 г. из-за начала российской спецоперации: в марте объем наличных стал рекордным за все время наблюдения с 2006 г. – более 15,8 трлн руб. (+2 трлн руб., или +14,7%). В общем за 2022 г. показатель увеличился на 2,3 трлн руб. (+16%) до 16,39 трлн руб. За 2023 г. объем наличных в обращении вырос еще на 2,04 трлн руб. (+12,4%) до 18,43 трлн руб.