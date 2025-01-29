Объем наличных денег у граждан за год вырос почти на 230 млрд рублей

Объем наличных денег у граждан за год вырос почти на 230 млрд рублейЭто минимальный прирост за последние девять лет
Объем наличных денег в обращении за прошлый год увеличился на 1,2% и составил 18,7 трлн руб. на 1 января 2025 г. Это минимальный прирост за последние девять лет, следует из данных Банка России. До этого минимальный прирост налички был в 2016 г., когда ее общий размер увеличился за год на 270,9 млрд руб. (+3%).
В 2024 г. спрос на наличные был стабильным с небольшими сезонными колебаниями, пишет ЦБ. Заметное снижение показателя в I квартале произошло из-за возврата наличных денег в банки на фоне высоких ставок по вкладам: тогда средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков находилась в диапазоне 14,7–14,88%, а ключевая – на уровне 16%. В апреле и декабре прошлого года были традиционные предпраздничные всплески спроса на наличные: их общий объем в обращении увеличился на 192,2 млрд и 633,2 млрд руб. соответственно.
В структуре наличной денежной массы в 2024 г. увеличилась доля банкнот мелких номиналов, указывает ЦБ. Это связано с тем, что возобновилась печать бумажных денег номиналом 5 и 10 руб., также в обращение начали поступать модернизированные 100-рублевые купюры.
Ранее ЦБ прогнозировал, что объем наличных денег в обращении по итогам 2024 г. может как сократиться на 200 млрд руб., так и вырасти на 200 млрд руб. В 2025-2027 гг. регулятор ожидает постепенного увеличения объема наличных у граждан в соответствии с динамикой номинального ВВП, говорилось в основных направлениях денежно-кредитной политики на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг. Но дальнейшее расширение практики использования безналичных расчетов будет ограничивать рост этого показателя, указано в документе.
Резкий рост объема наличных произошел в 2020 г. во время пандемии коронавируса – за год показатель увеличился сразу на 2,8 трлн руб. (+26,4%) до более 13,43 трлн руб. После этого рост продолжился, и следующий скачок пришелся на 2022 г. из-за начала российской спецоперации: в марте объем наличных стал рекордным за все время наблюдения с 2006 г. – более 15,8 трлн руб. (+2 трлн руб., или +14,7%). В общем за 2022 г. показатель увеличился на 2,3 трлн руб. (+16%) до 16,39 трлн руб. За 2023 г. объем наличных в обращении вырос еще на 2,04 трлн руб. (+12,4%) до 18,43 трлн руб.