ВТБ внедрил самозапрет на снятие наличных в банкоматах по QR-коду
Клиенты банка ВТБ смогут установить самозапрет на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах для защиты от мошенников, которые убеждают положить деньги на «безопасный счет». Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
Соответствующая функция доступна в разделе «Безопасность» в блоке «Защита от мошенников», во вкладке «Самоограничения». Для повышения уровня защиты отменить установленный запрет можно только при личном обращении в отделение банка.
9 апреля Банк России выступил за введение уголовной ответственности для дропперов – лиц, используемых мошенниками для обналичивания украденных денег.