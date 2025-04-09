ЦБ выступил за введение уголовной ответственности для дропперов
Банк России выступил за введение уголовной ответственности для дропперов – лиц, используемых мошенниками для обналичивания украденных денег. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Мы активно поддерживаем введение уголовной ответственности за деятельность, которая называется дропперской», – сказала она в ходе выступления в Госдуме.
По ее словам, в такую деятельность все чаще вовлекают молодых людей, поэтому одновременно необходимо активнее вести просветительскую работу. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин поручил депутатам в ближайшие месяцы разработать соответствующий законопроект.
В начале апреля Банк России объявил о начале борьбы с дропперами второго уровня, писали «Ведомости». Как говорил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, регулятор будет включать сведения о дропперах второго уровня в свою базу о случаях и попытках совершения операций без согласия клиента, чтобы затем делиться этой информацией с банками.
К дропперам первого уровня ЦБ относит те карты, счета или реквизиты, куда жертва непосредственно переводит средства на первом этапе хищения. У таких злоумышленников затем есть два варианта – снять деньги сразу или перевести дальше на другой счет тому, кого регулятор называет дропперами второго уровня.