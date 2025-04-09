ЦБ выступил за введение уголовной ответственности для дропперов

В начале апреля Банк России объявил о начале борьбы с дропперами второго уровня, писали «Ведомости». Как говорил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, регулятор будет включать сведения о дропперах второго уровня в свою базу о случаях и попытках совершения операций без согласия клиента, чтобы затем делиться этой информацией с банками.