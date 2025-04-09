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ЦБ выступил за введение уголовной ответственности для дропперов

Ведомости

Банк России выступил за введение уголовной ответственности для дропперов – лиц, используемых мошенниками для обналичивания украденных денег. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы активно поддерживаем введение уголовной ответственности за деятельность, которая называется дропперской», – сказала она в ходе выступления в Госдуме.

По ее словам, в такую деятельность все чаще вовлекают молодых людей, поэтому одновременно необходимо активнее вести просветительскую работу. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин поручил депутатам в ближайшие месяцы разработать соответствующий законопроект.

В начале апреля Банк России объявил о начале борьбы с дропперами второго уровня, писали «Ведомости». Как говорил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, регулятор будет включать сведения о дропперах второго уровня в свою базу о случаях и попытках совершения операций без согласия клиента, чтобы затем делиться этой информацией с банками.

К дропперам первого уровня ЦБ относит те карты, счета или реквизиты, куда жертва непосредственно переводит средства на первом этапе хищения. У таких злоумышленников затем есть два варианта – снять деньги сразу или перевести дальше на другой счет тому, кого регулятор называет дропперами второго уровня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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