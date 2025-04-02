Банк России начинает борьбу с дропперами второго уровня

Дропперы – это граждане, которые по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для последующего их использования в мошеннических операциях. К дропперам первого уровня ЦБ относит те карты, счета или реквизиты, куда жертва непосредственно переводит средства на первом этапе хищения. У таких злоумышленников затем есть два варианта – снять деньги сразу или перевести дальше на другой счет тому, кого регулятор называет дропперами второго уровня, пояснил Уваров журналистам в кулуарах. Это не обязательно конечное звено в цепочке переводов, потому что их может быть несколько в зависимости от схемы, добавил он.