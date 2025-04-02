Банк России начинает борьбу с дропперами второго уровня

Банк России начинает борьбу с дропперами второго уровняСведения о них будут учитываться в базе ЦБ по мошенникам
Банк России будет включать сведения о дропперах второго уровня в свою базу о случаях и попытках совершения операций без согласия клиента, чтобы затем делиться этой информацией с банками. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на конференции НСПК «Антифродум 2025».
«Мы нацелились на тех лиц, кто принимает участие в легализации похищенных денежных средств у граждан», – отметил он.
Дропперы – это граждане, которые по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для последующего их использования в мошеннических операциях. К дропперам первого уровня ЦБ относит те карты, счета или реквизиты, куда жертва непосредственно переводит средства на первом этапе хищения. У таких злоумышленников затем есть два варианта – снять деньги сразу или перевести дальше на другой счет тому, кого регулятор называет дропперами второго уровня, пояснил Уваров журналистам в кулуарах. Это не обязательно конечное звено в цепочке переводов, потому что их может быть несколько в зависимости от схемы, добавил он.
С лета 2024 г. банки обязаны проверять все переводы граждан на мошенничество и приостанавливать на два дня подозрительные операции – по этому же закону ЦБ имеет право вносить реквизиты всех участников в свою базу мошенников, напомнил Уваров. ЦБ «пропилотировал» обмен информацией из своей базы с крупными банками и считает, что «пора браться за дропперов второго уровня», сказал он. Подходы к направлению информации в банки с использованием автоматизированной системы ЦБ сформировал, и в настоящее время планирует включать в собственную базу дропперов второго уровня после совершения операции, отметил Уваров.
«Эту тему мы отработали в канале СБП, такую же историю сейчас посмотрим по картам, чтобы дропперам второго уровня жилось не очень хорошо и приятно», – сказал Уваров. Он также обещал провести отдельную встречу с банковским сообществом на площадке ЦБ, чтобы подробнее рассказать, как будут собираться сведения, как их помечать, а также какую обратную связь регулятор будет ждать от рынка.
Центробанк нацелен на совместную работу с НСПК в вопросе ограничения платежей дропперов, указал Уваров. Сейчас по закону для дропперов есть ограничение на переводы в 100 000 руб. в месяц, поэтому необходимо определиться, целесообразнее ли реализовать эту историю на стороне НСПК или на стороне банков, чтобы они делали это локально на своей инфраструктуре, пояснил он.
Ежемесячно дропперами становятся около 80 000 российских и иностранных граждан, говорила в феврале на форуме о кибербезопасности в финансах зампред ЦБ Ольга Полякова. «Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков, выстраиваются две очереди: одна на получение банковской карты, вторая – на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств», – сказала она. Тогда же Полякова добавила, что ЦБ обеспокоен масштабами данной проблемы.
Более 2 млн человек вовлечены в схемы по обналичиванию средств, похищенных мошенниками у россиян, говорил «Аргументам и фактам» замглавы следственного департамента МВД Данил Филиппов.
Кремль 1 апреля опубликовал утвержденный Владимиром Путиным перечень поручений по итогам совещания с правительством в начале марта. Согласно документу, правительство и Банк России должны разработать единый системный подход к борьбе с мошенниками, в том числе рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и периода действия платежных карт. Также ряд поручений касается взаимодействия различных ведомств и структур для предотвращения кибермошенничества, телефонного фрода, обмена сведениями и проч.