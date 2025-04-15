ЦБ незначительно понизил курсы доллара и евро на 16 апреля
Банк России незначительно понизил официальные курсы доллара и евро на 16 апреля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Центробанк понизил официальный курс доллара на 0,47 руб. до 82,3 руб. Евро тем временем упал на 0,48 руб. до 93,68 руб. Курс юаня также понизился на 0,06 руб. до 11,16 руб.
Регулятор определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется ЦБ после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне прошлого года.
Курс доллара в марте снизился на 4,5%, или на 4 руб., до 83,68 руб./$ на 29 марта, евро подешевел на 2,5%, или на 2 руб., до 89,65 руб. Юань на Мосбирже к 30 марта стоил 11,7 руб. и снизился за месяц на 42 коп., или 3,5%.