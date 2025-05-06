ЦБ снизил курс доллара на 7 мая почти на рубль
Центральный банк России понизил курс доллара на 0,95 руб. до 80,96 руб. на 7 мая. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Банк России также снизил курсы евро и юаня. Евро снизился на 0,99 руб. до 91,92 руб., а юань – на 0,09 руб., составив 11,21.
Регулятор устанавливает официальный курс валют на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется после введения санкций в отношении Московской биржи в июне 2024 г.
25 апреля на заседании совета директоров Центробанк четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор пояснил, что текущий уровень ставки необходим для замедления темпов роста цен и достижения целевого уровня инфляции в 4% в будущем.