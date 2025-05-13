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Володин: Госдума рассмотрит законопроект по защите детей от мошенников

Ведомости

Госдума РФ сегодня начнет рассмотрение законопроекта, направленного на защиту детей от мошенников. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Согласно действующему законодательству, подростки с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры на открытие банковского счета и выпуск карты. По данным экспертов, ежегодно объем выдачи таких карт несовершеннолетним увеличивается на 20–25%. В 2023 г. клиентами банков в возрасте до 18 лет являлись около 2 млн человек.

Мошенники часто используют доверчивость подростков, вовлекая их в оформление дебетовых карт, которые затем применяют для обналичивания средств, полученных преступным путем. Зачастую за небольшое вознаграждение через карту несовершеннолетнего проводятся млн руб. Родители, как правило, узнают о таких финансовых операциях слишком поздно или не знают о них вовсе.

«В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений – их называют «дропперы», – пояснил Володин.

Законопроект предлагает запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей. Это позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность и обезопасит их от необдуманных решений.

12 мая стало известно, что банки предложили возложить на мобильных операторов ответственность за мошенничество. Банкиры считают, что операторы связи должны выявлять подозрительные телефонные звонки и сообщения, а затем передавать информацию банкам. Критерии определения таких звонков планируется разработать на уровне правительства. Если банк перечислит средства на переданный оператором подозрительный номер, деньги клиенту должна будет вернуть финансовая организация. Если же оператор не уведомил о подозрительных звонках и не заблокировал номер, то он сам обязан будет компенсировать потерпевшему ущерб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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