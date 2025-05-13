Володин: Госдума рассмотрит законопроект по защите детей от мошенников

12 мая стало известно, что банки предложили возложить на мобильных операторов ответственность за мошенничество. Банкиры считают, что операторы связи должны выявлять подозрительные телефонные звонки и сообщения, а затем передавать информацию банкам. Критерии определения таких звонков планируется разработать на уровне правительства. Если банк перечислит средства на переданный оператором подозрительный номер, деньги клиенту должна будет вернуть финансовая организация. Если же оператор не уведомил о подозрительных звонках и не заблокировал номер, то он сам обязан будет компенсировать потерпевшему ущерб.